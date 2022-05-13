Google, Yeni Pixel Tablet'i Tanıttı

Google'ın son tableti, büyük kesimler tarafından eleştirilen Pixel Slate'di. Öyle ki 2019'da Google artık tablet üretmeyeceğini açıklamıştı ancak elbette devir değişti, yıllar geçti ve Google yeni tabletini kullanıcılara tanıttı. Google, I/O 2022 etkinliğinin donanım sunumunun bir parçası olarak 2023'te piyasaya sürülecek olan ve Android ile çalışan yeni tableti Pixel Tablet'in gösterimini gerçekleştirdi.

Google şimdilik tabletle ilgili yalnızca birkaç ayrıntı verdi. Google'ın cihaz ve hizmetlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, Pixel Tablet'in tıpkı en yeni Pixel telefonlar gibi şirketin özel Tensor işlemcileriyle çalışacak "premium" bir cihaz olduğunu söyledi. Ne kadara mal olacağı, ekranın ne kadar büyük olduğu veya ne zaman çıkacağı belirtilmedi. Ancak kullanıcılar tarafından en çok belirtilen şey ekranın âdeta Nest Hub'dan alınmış gibi görünüyor olmasıydı.

Bu yeni tablet bir süredir Google'ın üzerinde çalıştığı daha büyük ekranlar için özel olarak oluşturulmuş Android sürümüne sahip olacak. Tarihsel olarak Android tabletlere karşı en büyük darbe ve şikayet, yazılımın hiçbir zaman daha büyük ekranlar için oluşturulmuş gibi hissettirmemesi ve uygulamaların bu daha büyük görünümü kullanmak için optimize edilmemiş olmasıydı.

Google, Uygulamaları Pixel Tablet İçin Özel Olarak Uyarlayacak

Osterloh, I/O öncesinde gazetecilere verdiği bir röportajda Google'ın, kullanıcıların telefonlarını daha büyük ekranda Pixel deneyimi elde etmek istedikleri için açıkça değiştirmek istediğini duyduğunu söyledi. Bu da şirketin şimdiden tableti için bir miktar tüketici talebi gördüğünü ortaya koyuyor. Bugüne dek ne Chrome OS ne de Android tabletler hiçbir zaman piyasada önemli bir yer elde edemediği için bu yeni tabletin başarılı olup olamayacağını veya Google'a istediği başarıyı verip veremeyeceğini bilmek güç. Samsung, Galaxy Tab serisi ile bir miktar başarı elde etmiş olsa da bu noktada şu ana dek en başarılı marka Apple'ın iPad cihazları.

Bu cihazın 2023'e kadar piyasada olmayacağı düşünüldüğünde, Google'ın tablet alanında geçmişteki hatalarından ders alıp almadığını tahmin etmek için henüz çok erken. Ancak şirket, I/O etkinliğinde 20'den fazla uygulamasını büyük ekranlı cihazlar için yeniden oluşturma taahhüdü verdi ve Facebook, TikTok ve Zoom gibi dev geliştiriciler de bu planlamaya dâhil olduklarını belirttiler. Pixel Tablet geldiğinde daha fazla üçüncü parti geliştirici bu kervana katılırsa tabletlerin yaygınlaştığını ve kullanıcı talebinin arttığını görebiliriz.