Rakipsiz iPhone Özelliği Android'e Geliyor!

Apple'ın iPhone 14 modelleri ile birlikte acil durumlar için uydu bağlantısı seçeneği sunması, akıllı telefon sektörünün dönüm noktalarından birisi oldu. Telefonun çekmediği bir noktada aracınızla yolda kaydıysanız veya başınız beladaysa, uyduya bağlanarak yardım isteyebiliyorsunuz.

Henüz ülkemizde aktif olmayan bu özellik sonrasında Android telefon üreticileri harekete geçti. Galaxy S23 modellerinde bu özelliği sunmayı planlayan Samsung kısa süre önce piyasaya çıkan Galaxy S24 serisinde de uydu bağlantısına yer vermedi.

Google Pixel 9 Uydu Bağlantısına Sahip Olacak!

Samsung gibi üreticiler çalışmalarına devam ederken, Android'in geliştiricisi Google çoktan harekete geçmiş durumda. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Pixel 9 ve Pixel Fold modelleri acil durumlar için uydu bağlantısı özelliğini kullanıcılara sunacak.

Google'ın bu hizmet için ilk etapta T-Mobile ile çalışması planlanırken, diğer sağlayıcılar ile görüşmelerin devam ettiği aktarılan bilgiler arasında. "T-Mobile ne alaka? Uydu bağlantısı diyorsunuz, fakat GSM operatöründen bahsediyorsunuz" diye düşünebilirsiniz, fakat T-Mobile ile SpaceX uydu iletişimi için bir yıldan uzun bir süre önce anlaştı.

Apple telefonlarda olduğu gibi Google Pixel telefonlarda uydu üzerinden acil yardım talebi gönderildiğinde kullanıcıya bazı sorular soracak. Kişi sayısı, yaralı varsa nefes alıp almadığı, silah ve araç durumu bu sorulardan sadece birkaçı.

Tabii uydu bağlantısı maliyetli ve Garmin bunun için aylık 15 dolar talep ediyor. Apple ise iPhone kullanıcılarından bu konuda herhangi bir ücret almayarak masrafları kendisi karşılıyor. Google'ın ne yapacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Belirtmekte fayda var ki bu özelliğin vaadini veren birkaç Çinli üretici var. Ancak bunlardan sadece Huawei'nin uydu bağlantısı özelliği yine sadece Çin'de çalışır durumda. Neyse ki Google'ın kendi telefonlarında bu özelliği kullanıma sunması, uydu bağlantısına sahip Android telefonların yaygınlaşmasını hızlandıracaktır.