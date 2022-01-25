Google Pixel Watch Akıllı Saat Mayıs Ayında Tanıtılabilir

Uzun bir süredir teknoloji gündeminde yer alan Google’ın beklenen akıllı saatinin 2022 yılı içerisinde çıkacağı söyleniyordu. ‘Google Pixel Watch’ olarak adlandırılan akıllı saatin çıkış tarihi ile ilgili olarak daha net veriler elde edilmeye başlandı. Sızıntılar konusunda iddialı olan Jon Prosser, Google akıllı saatin çıkışı için 26 Mayıs tarihini işaret etti.

Google’ın Mayıs ayında çıkaracağı öne sürülen Pixel Watch’ın şirketin bu tarihlerde yaptığı Google I/O geliştirici konferansıyla beraber yapılacağı tahmin ediliyor.

Apple Watch'a Rakip Olabilir

Android ekosistemindeki birçok akıllı saatte olduğu gibi, Google Pixel Watch’ın da fiziksel bir çerçevesi olmasa da dairesel bir yüze sahip olması bekleniyor. Muhtemelen bir kalp atış hızı sensörüne ve Google’ın geçen yıl satın aldığı Fitbit’ten alınan diğer özelliklere de sahip olacağı beklenen cihaz, Wear OS’nin yapabileceklerinin kapsamını gösterebilir ve bir Apple Watch rakibi olarak da konumlanabilir bir noktada bulunuyor.

Cihazın çıkış tarihi henüz net değil bunun yanında şu an için Pixel Watch olarak adlandırılan akıllı saatin adının bu olacağı da kesin değil.