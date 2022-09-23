Google Pixel Watch Tanıtım Videosu Yayımlandı

Google Pixel Watch tanıtım videosu, internet üzerinden paylaşıldı. Yayımlanan video, yazılım devi Google tarafından geliştirilen akıllı saat modelinin detaylı bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda kullanıcının sabırsızlıkla beklediği akıllı saate dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, mayıs ayında düzenlediği Google I/O 2022 etkinliği esnasında Google Pixel Watch'u duyurmuştu ancak akıllı saat modeline ilişkin pek detay vermemişti.

Yazılım devi Google, önümüzdeki ayın başlarında bir etkinlik daha düzenleyecek. Düzenlenen etkinlikte Pixel 7 serisi ve Pixel Watch isimli ürünler resmi olarak tanıtılacak. Çok sayıda kişi, Google'ın yeni ürünlerinin neler sunacağını merak ederken bir gelişme yaşandı.

Google Pixel Watch Tanıtım Videosu Neler Sunuyor?

Google tarafından düzenlenecek etkinliğe çok kısa bir süre kala Pixel Watch isimli akıllı saat modeline dair bir video paylaştı. Paylaşılan video, Pixel Watch'un tasarımına ışık tutuyor.

Yayımlanan videoya baktığımızda Google tarafından üretilen akıllı saat modelinin çok şık bir görünüme sahip olacağını görüyoruz. Video sayesinde Pixel Watch'un hangi renk seçeneklerine sahip olacağı konusunda da bilgi sahibi oluyoruz.

YouTube'da 110 binden fazla izlenen video ayrıca Pixel Watch ile beraber gelecek saat arayüzlerinin bir kısmını da gösteriyor. Maalesef videoda yer alan tüm saat arayüzleri siyah arka plana sahip. Bu sebepten ötürü saatin ekranının tam olarak nerede bittiğini ve çerçevenin nereden itibaren başladığını söyleyebilmek oldukça zor.

Saatin kasa tasarımı ise cihazın kalın çerçevelere sahipmiş gibi gösteriyor. Yazılım devi tarafından 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte saate dair çok daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Böylelikle saatin çerçevesi dahil olmak üzere birçok bilgiye sahip olabiliriz.

Video, saat arayüzlerinin yanı sıra Pixel Watch'un Gorilla Glass korumasına da sahip olacağını gösteriyor. Akıllı saatin arka kısmına Gorilla Glass yazısı konumlandırılmış.

İddiaya göre gücünü Exynos 9110 işlemciden alacak akıllı saatte 300 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihazın ayrıca LTE desteğine sahip olacağı da ileri sürüldü.