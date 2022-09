Google Pixel 7 Serisinin Fiyatı Sızdırıldı

Amiral gemisi telefonların pahalı piyasaya sürülmesi alışık olduğumuz bir durum ve Google Pixel 7 de bunlardan biri gibi görünüyor çünkü yeni bir fiyat sızıntısı bu konuya ışık tutuyor.

Android Police'in kurucusu Artem Russakovskii'ye göre Pixel 7, Pixel 6 ile tam olarak aynı başlangıç ​​fiyatı olan 599 dolardan satışa sunulacak ve iPhone 14'ün 799 dolarlık başlangıç ​​fiyatından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Dolar cinsinden fiyatın görünüşe göre geçen yılla aynı olduğu göz önüne alındığında, diğer para birimlerinin de aynı olabileceğini teorileştirebiliriz, bu da Pixel 7'nin İngiltere'de 599 £ ve Avustralya'da 999 AU $'dan satışa sunulacağı anlamına gelebilir.

From a source I trust 💯, here comes Google Pixel 7 and Pixel 7 Pro US pricing, according to current data in Target's systems.



First up, Pixel 7, codenamed Panther, $599, available in Snow, Obsidian, and Lemongrass colors. pic.twitter.com/OqXt1qnHOL