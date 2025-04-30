Google'dan Veda Kararı: Efsanevi Uygulama Tarihe Karışıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce birçok yeni gelişme ile gündeme geldi. Son olarak Play Store'daki pek çok bağımsız uygulamayı mağazadan kaldıran şirketin şimdiyse uzun yıllardır Android cihazlarında hizmet veren bir uygulamayı da rafa kaldıracağı öğrenildi.

Aktarılanlara göre, Play Oyunlar isimli resmi Android uygulaması yakında devre dışı bırakılacak. Uygulamanın özellikleri yakında Play Store'a devredilecek.

Play Oyunlar Devre Dışı Bırakılıyor, Özellikleri Play Store'a Geliyor

Play Store'un yeni kod satırlarında tespit edilen son değişiklikler, Android ekosisteminin köklü uygulamalarından “Play Oyunlar”ın son günlerini yaşadığını gösteriyor. Aktarılanlara göre son değişikliklerle birlikte uygulamanın profili oluşturma, diğer kullanıcıları takip etme ve oyun başarımlarını görüntüleme gibi özellikleri doğrudan Play Store'a taşınmış.

Uzun zamandır güncelleme almayan ve kullanıcı arayüzünde dikkate değer bir yenilik yapılmayan Play Oyunlar uygulamasının, bu değişimle birlikte yavaş yavaş rafa kaldırlacağı söyleniyor. Konu hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmese de benzer bir durum geçmişte Google Pay uygulamasıyla yaşanmış ve takip eden günlerde uygulama yerini Google Wallet’a bırakmıştı.

Peki siz Play Oyunlar uygulamasının kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...