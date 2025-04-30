Google, Play Store'dan Binlerce Uygulamayı Sildi!

Google Play Store'a geçtiğimiz dönemlerde getirilen uygulama filtresinin ardından büyük bir temizlik yapıldı. Milyonlarca uygulamanın Play Store üzerinden kaldırılmasıyla birlikte hem tüketici deneyimi arttırılacak hem de sunucular üzerindeki yük bir nebze de olsa hafifletilecek. Peki toplamda kaç adet uygulama mağazadan kaldırıldı ve bu uygulamaların silinme sebepleri ne? Tüm detaylar haberimizde...

Google Play Store'da Bahar Temizliği Yapıldı!

Android kullanıcılarının yıllardır aşina olduğu Play Store, son bir yıl içinde adeta baştan aşağı temizlendi. Appfigures tarafından paylaşılan verilere göre, 2024’ün başında yaklaşık 3,4 milyon uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play Store, bu sayıyı bugün itibarıyla 1,8 milyona kadar düşürdü. Bu da yaklaşık 1,6 milyon uygulamanın ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Bu şaşırtıcı uygulama sayısı düşüşü, Google’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı kalite odaklı politika değişikliği ile doğrudan bağlantılı.

Şirket sadece teknik arızalar içeren uygulamaları değil aynı zamanda yetersiz içerik sunan, nadiren güncellenen ve düşük kullanıcı etkileşimine sahip uygulamaları da mağazadan kaldırmaya başladı. Bu yeni strateji, Play Store’daki deneyimi daha güvenli ve kaliteli hale getirmeyi hedefliyor. Kullanıcıların uzun süredir eleştirdiği ‘bir kez yüklenip bir daha el sürülmeyen’ uygulamaların da bu temizlik dalgasında silindiği tahmin ediliyor. Özellikle sahte işlevler sunan, reklama boğulmuş ya da kötü niyetli yazılım içeren uygulamaların ayıklanması, mağazadaki genel kullanıcı deneyimini yukarı taşıyacak gibi duruyor.

Google’ın attığı bu adım her ne kadar geliştirici tarafında bazı rahatsızlıklar yaratsa da, genel kullanıcı kitlesi için daha sade, temiz ve güvenilir bir mağaza ortamı anlamına geliyor. Niteliksiz içeriklere veda edilirken, kaliteli uygulamalar daha görünür hale gelecek.İlk bakışta katı gibi görünse de bu temizlik, uzun vadede hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin yararına olacak gibi duruyor. Kaliteye odaklanan bir mağaza ortamı, dijital güvenliğin ve kullanıcı memnuniyetinin temelini oluşturuyor.

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