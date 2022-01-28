Google Play Store, Beklenen Özelliğini Sonunda Getirdi!

Android’in uygulama mağazasın Google Play Store, beklenen özelliğini sonunda tanıttı. 2.2 milyondan fazla uygulamanın yer aldığı Play Store’da her geçen gün uygulama ve oyun havuzu da çoğalıyor. Bununla birlikte kullanıcılar, yeni uygulamaları ve fırsatları gözden kaçırabiliyor. Uygulamanın toplam indirme sayısı 50 milyonu aşarken, Play Store, kullanıcıları memnun edecek ‘Teklifler’ sayfasını kullanıma sundu.

Her hafta indirimli veya ücretsiz uygulamaları listeleyen Google Play Store, artık kullanıcıların bunları tek bir sayfada görmesini sağlayacak. Ücretsiz oyun veya uygulamalar store’un içerisinde karışık bir halde bulunurken, kullanıcıların bunları fark ederek fırsatlardan yararlanması zor olabiliyordu. İşte Play Store, buna bir çözüm getirerek tüm fırsatları ‘Teklifler’ sayfasında birleştirdi.

Halihazırda kullanılan ‘Teklifler ve Bildirimler’ bölümünden tamamen ayrı olan bu yeni sekme, Play Store’un alt çubuğunda yer alıyor. Google yaptığı blog paylaşımında, yeni özelliğini ABD, Hindistan ve Endonezya’daki kullanıcıların erişimine açtığını duyurdu.

İndirimli Uygulamaları Bulmayı Kolaylaştıracak

Kullanıcılar ‘Teklifler’ sekmesinde; uygulama, oyun, kitap, film ve Play Store’da satılan her türlü dijital öğeyle alakalı indirimlere ulaşabilecek. Google Play Store, uygulama ve oyun içi satın alımlarda bir indirim olduğu zaman yine bunu Teklifler kısmından kullanıcıya fırsatları bildirecek.

Buna ek olarak Play Store’da geçici süreyle ücretsiz olan oyunlar ve uygulamalar da ‘Teklifler’ sekmesinde yer alacak. Android uygulama mağazasının şu anki sürümünde, indirimli uygulamaların toplu olarak listelendiği ayrı bir bölüm bulunmuyor. Kullanıcıların işini zorlaştıran bu durum, yeni güncellemeyle tarihe karıştı.

Google Play Store’daki Teklifler bölümü şunları içerecek:

Oyunlarda ve oyun içi öğelerde indirim: Sihirli küreler, jetonlar ve daha fazlasıyla sınırlı süreli fırsatlar bulun.

Sihirli küreler, jetonlar ve daha fazlasıyla sınırlı süreli fırsatlar bulun. Ödüller ve paket teklifler: Hangi uygulamaların size ücretsiz teslimat, ücretsiz yolculuk gibi ödüller sunduğunu görün.

Hangi uygulamaların size ücretsiz teslimat, ücretsiz yolculuk gibi ödüller sunduğunu görün. Filmlerde ve kitaplarda indirimler: Kiralamak veya satın almak istediğiniz filmler ve kitaplar için en son indirimleri bulun.

Kiralamak veya satın almak istediğiniz filmler ve kitaplar için en son indirimleri bulun. Yeni bir şey deneyin: 30 gün ücretsiz ve diğer uzatılmış denemeleri ücretsiz olarak sunan uygulamalara göz atın.

Google, ‘Teklifler’ bölümünü ABD, Hindistan ve Endonezya’dan başlayarak kullanıma sunduğunu; ilerleyen günlerde ise daha fazla ülkede kullanıma açacağını duyurdu.