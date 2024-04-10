Google Play Store'daki Yeni Bir Hata Uygulamaları Güncellemenizi Engelliyor!

Android telefon ve tabletlerdeki Google Play Store uygulaması, uygulama ve oyun güncellemelerini sık sık kontrol ediyorsanız sizi rahatsız edebilecek garip bir hatayla karşı karşıya.

Yeni tespit edilen hataya göre bazı telefonlarda yüklü uygulamalarınızı görmek için kullanılan uygulama kısayolu belirli durumlarda ilginç bir şekilde kaybolmaya başladı.

Sorun Android Telefon ve Tabletlerde Yaşanıyor

9To5Google tarafından tespit edildiği üzere Google Play Store, Android telefon ve tabletlerde bir hataya yol açıyor. Şu anda yüklü olan uygulamaları ve mevcut uygulama güncellemelerini görmek için kullanılan Uygulamalarım kısayolu bazen kayboluyor ve uygulamalarınıza ve uygulama güncellemelerine erişmenizi zorlaştırıyor.

Google duruma el atana kadar Uygulamalarım kısayolunu geri almak için geçici bir çözüm bulunmuş durumda. Uygulama Bilgisi kısayoluna tıkladıktan sonra Play Store "Depolama ve Önbellek" kısmından Depolamayı Temizle'ye gidin. Bu işlemden sonra durum çözülecek olsa da bu geçici çözümle satın alma kimlik doğrulamasını yeniden ayarlamanız gerekiyor.

Google'ın bu hatadan haberdar olup olmadığı şimdilik bilinmiyor ancak yakın zamanda konuya dair bir düzeltme gelmesi muhtemel. Bu süreçte akıllı telefonunuzda veya tabletinizde güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

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