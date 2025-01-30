Artık Güvendesiniz: Google, Telefonunuzu Ekstra Koruma Altına Alıyor

Google Play Store'da gördüğünüz her uygulama güvenli olmak şöyle dursun, bazen gerçek bile değil. Güvenliğinizin sağlanması için bu konuda adımlar atan Google, artık zararlı olduğu tespit edilen uygulamaların izinlerini otomatik olarak iptal etme kararı aldı. Peki bu ne anlama geliyor?

Bazen uygulamaların yanında "Play Protect Tarafından Doğrulandı" ibaresini görebilirsiniz. Bu uygulamaları telefonunuza indirmek güvenlidir. Ancak bazı uygulamalarda bu ibare bulunmaz ve telefonunuza indirdiğinizde ister istemez verilmemesi gereken izinleri veriyor olabilirsiniz. Google tam da bu noktada devreye girerek izinleri otomatik olarak silmeye başlayacak.

Otomatik İzin İptali ve Proaktif Tarama Sistemi

Google Play Protect, artık cihazınızdaki tüm uygulamaları sürekli olarak tarayacak. Potansiyel bir tehdit algılandığında, uygulamanın depolama, kamera veya fotoğraflara erişim izni otomatik olarak kaldırılacak. İzinleri manuel olarak geri yüklemek isterseniz de Google ekstra güvenlik için izinlere onay vermenizi talep edecek.

Bundan böyle sahte ve çok fazla izin talep eden tehlikeli uygulamaların Play Store'da yeri yok. Tehlikeli uygulamalar Play Store'dan anında kaldırılacak ve etkilenen kullanıcılar uyarılacak. Risk seviyesine göre zararlı uygulamalar otomatik engellenecek veya kapatılacak. Uzun süredir kullanmadığınız uygulamaların da izinleri sıfırlanacak.

Play Protect'i Kapatmaya Zorlayan Dolandırıcılara Ağır Darbe

Google, dolandırıcıların kullanıcıları Play Protect'i kapatmaya ikna etme çabalarını boşa çıkarmak için yeni bir kısıtlama getirdi. Artık WhatsApp, Zoom gibi popüler uygulamalarda yaptığınız telefon veya video görüşmeleri sırasında Play Protect'i devre dışı bırakamayacaksınız. Ayrıca Play Protect kapalıyken Chrome ve Android'de sürekli hatırlatma bildirimleri gösterilecek.

Pixel kullanıcıları için anlık zararlı yazılım tespiti zaten devreye giriyor. Bu özellik, şüpheli uygulama davranışlarını direkt olarak algılayabiliyor. Şimdi diğer Android modelleri de bundan yararlanacak.

Son olarak VPN'lere de bir güncelleme getirildi. Google bu hafta belirli güvenlik standartlarını karşılayan VPN servislerine "Güvenli VPN" rozeti vermeye başladı. Eğer bir VPN servisi bu rozetle işaretlenmişse gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.