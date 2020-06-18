Google Play'de Ücretli Uygulamalara "Ücretsiz Dene" Butonu Yolda

Android uygulama mağazası olan Google Play Store'a yeni özellikler geliyor. Android 11 Beta sürümüyle birlikte Google, uygulama mağazasında bazı değişiklikler planlıyor. Google Play Store'da ücretli uygulamalar ücretsiz dene butonu ile kullanıcılar tarafından denenebilecek. Uygulamayı açmadan satın alımlar Play Store üzerinden gerçekleşecek.

Google Play'de Ücretli Uygulamalar Ücretsiz Test Edilebilecek

Techcrunch'ın aktardığı haber göre, şu anda test aşamasında olan ücretsiz dene özelliği sayesinde kullanıcılar ücretli uygulamaları deneyebilecek. Ücretsiz denemeden sonra ücretlendirmenin nasıl olacağı da hemen alt kısımdan kolayca görülebilecek.

Aşağıda yer alan görselden ücretli uygulamaların nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Ücretsiz dene butonunun ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına dair bir bilgi bulunmamakta. Şimdilik uygulama geliştiricileri yeni özelliği test etmekte. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar ücretli bir uygulama satın alır ise ne kadar ücret ödeyeceğini görebilecek.

Sizler Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!