Google Meet, Resim İçinde Resim Deneyimini Çok Daha Kullanışlı Hale Getiriyor

Zoom ve Microsoft Teams'e yanıt niteliğinde bir özellik Google Meet'e geliyor. Resim içinde resim (PiP) özelliğini çok daha kullanışlı hale getiren bir güncelleme yayınladı.

Google'ın Workspace Update blog gönderisine göre, duyurulan özellik kontrol seti video konferanslarına katılırken çoklu görevi kolaylaştırmayı kolaylaştırıyor.

Google, bir kullanıcı bir e-posta taslağı hazırlarken iş arkadaşlarını görmeye ve görüntülü sohbette kalmaya devam ederken tam olarak nasıl çalıştığını aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Toplantı esnasında veya görüşme anında bir noktaya değinmeniz gerekirse, yine de elinizi kaldırabilir ve diğer kontrollere erişebilirsiniz.

Google Meet Toplantılarınızda Kolaylık Sağlayacak Güncellemeyi Duyurdu

Bu, sınırlı yeniden boyutlandırma seçenekleri ve sabit bir en boy oranı sunan son sürüme göre büyük bir değişiklik.

Ayrıca, önceki kontroller yalnızca toplantıdan ayrılmanıza veya kamerayı/mikrofonu açıp kapatmanıza izin verir. Nispeten küçük bir değişiklik olsa da, uygulamayı üretkenlik açısından çok daha kullanışlı hale getirir.

Güncelleme şu anda Chrome tarayıcıda Google Meet için mevcut ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha geniş bir alana yayılacak ve tüm tarayıcılarda kullanılabilir bir hale gelecek.