2021'de Google Stadia Kütüphanesine 100'den Fazla Oyun Geliyor!

Google Stadia kütüphanesine bu yıl 100'den fazla oyunun geleceği açıklandı. Peki, bu yıl Google'ın popüler bulut oyun servisine hangi video oyunları eklenecek? Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından yapılan duyuruya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Google Stadia Kütüphanesine 100'ü Aşkın Oyun Eklenecek

Bulut oyun hizmeti Stadia, ilk olarak 2019 yılının kasım ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Dünyanın dört bir tarafında konumlandırılan sunucular aracılığı ile oyunculara 60 FPS 4K çözünürlüğe kadar akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Elbette hizmette sorunsuz oyun deneyimi elde edebilmek için yüksek internet bağlantısına sahip olmak gerekiyor. Stadia sayesinde video oyunlarını indirmeye gerek kalmadan web tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor.

Bulut oyun hizmetinin kütüphanesine düzenli olarak video oyunları ekleniyor. Böylece kütüphane her zaman güncel kalıyor. Şirket, bu yıl sistem kütüphanesine yüzden fazla video oyununu ekleyeceğini açıkladı. Teknoloji devi, yayımladığı blog yazısıyla beraber 2021 senesinde eklenecek bazı video oyunlarının isimlerini de paylaştı. Peki, 2021'de Stadia'ya hangi oyunlar gelecek?

8 Mayıs 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştiren 2 boyutlu aksiyon macera türündeki Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition 23 Şubat tarihinde eklenecek. Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, çıkış yaptığı dönemde çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Türü seven oyuncular için keyifli oyun deneyimi vadediyor. WayForward tarafından geliştirilen Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut da 23 Şubat'ta Stadia abonelerine sunulacak.

19 Mart 2015 tarihinde piyasaya sürülen arcade nişancı oyunu It came from space and ate our brains, 2 Mart tarihinde hizmetin kütüphanesine eklenecek. It came from space and ate our brains, özellikle aksiyon seven oyunculara hitap ediyor. Bir diğer oyun ise futbol oyunlarını seven kitleye hitap ediyor. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler futbol oyunu serisi olan FIFA 2021, 17 Mart tarihinde Stadia aboneleri ile buluşacak.

PixelHive tarafından geliştirilen platform oyunu türündeki Kaze and the Wild Masks, 26 Mart 2021 tarihinde Stadia'ya eklenecek. Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Judgment, 23 Nisan'da popüler bulut oyun servisi kullanıcılarının erişimine açılacak. Killer Queen Black, Street Power Football ve Hellpoint isimli yapımların ise platforma ne zaman geleceği henüz belli değil.