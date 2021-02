GeForce NOW Türkiye Sunucuları Tarihi Netleşti!

Oyuncular olarak GeForce NOW Türkiye sunucularının açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizde GeForce NOW powered by GAME+ adı altında faaliyete geçecek sunucular için geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki ay işaret edilmişti. Bugün ise başka bir müjdeli haber geldi. GeForce NOW Türkiye sunucuları tarihi belli oldu.

GeForce NOW, PC ve Mac bilgisayarlara Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde 2017 yılının başlarında ücretsiz beta olarak gelmişti. NVIDIA Tesla ekran kartlarının kullanıldığı serviste, kütüphanede bulunan oyunları 1080p 60 FPS ve kimi zaman da 120 FPS akıcılığında oynayabiliyorsunuz. Bu hizmet esasında geçtiğimiz yılın başlarında ülkemizde de erişime açılmıştı. Ne var ki ülkemize özel bir sunucu desteği bulunmuyordu. Ancak bu bugün itibarıyla tarihe karıştı diyebiliriz.

NVIDIA ile Turkcell GAME+, ortaklaşa bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantı sırasında, servisin mevcut durumu hakkında önemli detaylar verildi. Belirtilene göre, altı milyondan fazla kayıtlı kullanıcısının bulunduğu ve her gün beş yüz bine saate yakın oyunun oynadığı serviste, aralarından seksen tanesinin ücretsiz olduğu sekiz yüzden fazla oyun bulunuyor. PC, Mac, TV, Chromebook, Android ve iOS üzerinden erişim sağlayabildiğiniz Bu oyunlarda RTX ve DLSS desteklerinin yanı sıra Freestyşe, Highlights ve Ansel uygulamaları kullanılabiliyor.

GeForce NOW Türkiye Sunucuları Tarihi Ne Zaman?

Gelelim haberimizin heyecan verici kısmına. GeForce NOW powered by GAME+ için bugün itibarıyla kapalı beta testine başlandı. Bitiş tarihi ise 15 Mart 2021 olacak. Yani bu tarihte, GeForce NOW Türkiye sunucuları tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Eğer kapalı beta testinden çıkışı ile ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan ön-kaydınızı oluşturabiliyorsunuz.

NVIDIA tarafından sunulan Bulut servisinde, Basic ve Premium olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği bulunuyor. Basic seçeneğinde, ücretsiz olduğu için, her bir oturum süresi bir saat ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sınırlı bir kapasiteyle de karşılaşıyoruz. Yani yoğun saatlerde kuyrukta beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Premium ise sınırsız bir oturum süresi sunuyor. Kapasitenin sınırlı olmaz iken, oyunlarınızı RTX desteğiyle de oynayabiliyorsunuz.

Premium paket ile ilgili herhangi bir fiyatlandırma duyurusu yapılmış değil ama haftalık olarak 10 TL olabileceği söyleniyor. Yani aya vurduğunuz zaman, her ay cebinizden 40 TL çıkacakmış gibi görünüyor. Ne var ki resmi duyuruyu beklemekte fayda var.

Son olarak, toplantıda belirtilene göre GeForce NOW aboneliğiniz olsa bile, önceki sistem Türkiye sunucularını kapsamadığı için yeni bir NVIDIA ile Turkcell GAME+ aboneliği açmanız gerekecek. Ayrıca şimdilik Bulut servisinin kotaya yansıtılmayabileceği de söylenenler arasında yer alıyor.