Google Street View Uygulaması Kapanıyor

Herkes en az bir kere Google Haritalar içerisinde yer alan Street View uygulaması ile yaşadığı evi bulmaya çalışmıştır. Fakat yakın zamanda en azından Android telefonlarda Street View uygulamasına veda edebiliriz.

9to5google sitesinde yayınlanan bir habere göre Google Street View uygulaması, mart ayında kapatılacak. Android cihazlar için sunulan Street View özelliği, Google Haritalar içerisinde yer almaya devam edecek.

Street View Uygulaması Bekleneni Karşılamadı!

Street View, halihazırda Google Haritalar için sunulan bir özellikti. Google geçtiğimiz yıllarda bu özelliği ayrı bir uygulama olarak sunarak hem daha detaylı sokak görünümü hem de kullanıcılara kendi 360 derece tarama görüntülerini paylaşma gibi imkanlar sağlamıştı.

Ancak birçok kişi Street View'ı ayrıca indirmek yerine Google Haritalar üzerinde kullanmayı tercih etti. Kâr etmeyen veya yeterli ilgiyi görmeyen projelerin fişini hiç düşünmeden çekmesiyle ünlü olan Google, Street View özelliğini de Mart 2022 itibarıyla kapatacak.

Google Haritalar içerisinde yer alan Street View özelliği için herhangi bir şey değişmeyecek. Ayrıca kendi 360 derece görüntülerini paylaşmak isteyen geliştiriciler, Street View Studio isminde yeni bir uygulama kullanabilecek.