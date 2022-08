Google Takvim Yeni Güncellemeyle Yeni Özelliklerine Kavuştu

Google Takvim, etkinlikleri kategorilere ayırmanıza ve renkli etiketler kullanarak toplantılarda harcanan süreyi takip etmenize olanak tanıyan Time Insights özelliğine yeni bir araç ekliyor.

Yeni renk kategorizasyonu, belirli olaylara harcadığınız süreyi bölen ve bu verileri sağ taraftaki panelde görüntüleyen Time Insights'ı genişletiyor. Bunlar, belirli bir toplantıya kaç kez katıldığınızı, aramanızdaki kişileri ve Google Meet gibi bir video konferans yazılımında geçirdiğiniz süreyi içeriyor.

Google Takvim'in yeni renk kodlama sistemi, etkinlik kategorilerini özelleştirmenize ve etkinliklere renk etiketleri eklemenize olanak tanıyarak zamanınızı nasıl harcadığınızı anlamayı kolaylaştırıyor. Google bir blog yazısında Google Takvim'in yeni arayüzünü şöyle özetledi:

"Bu özelleştirilebilir döküm özelliğinin, proje çalışması, personel toplantıları veya belirli meslektaşlar ve paydaşlarla toplantılar gibi belirli faaliyetlere veya stratejik alanlara harcanan zamanı daha kolay izlemenize olanak sağlayacağını umuyoruz."

Etkinlikleri Önem Tercihine Göre Etiketleyebileceksiniz

Etkinlikleri "Kişisel" veya "Önemli" olarak etiketleyebilir, hedeflerinize veya projelerinize göre adlandırabilir ve ardından bunlara renkli etiketler atayabilirsiniz. Google Takvim daha sonra bu olaylar için bir zaman dökümünü Time Insights içindeki bir çizelgede görüntülemenizi sağlıyor.

Yeni özellik varsayılan olarak açık olacak ancak başlangıçta herkes araca erişemeyecek. Google şu anda yalnızca Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus ve Education Plus katmanlarındaki Workspace hesaplarına erişimi sağlıyor.