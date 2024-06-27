Google Translate Artık 110 Dil Daha Biliyor: Bu Dilleri Hiç Duydunuz mu?

Google Translate, dünya çapında milyonlarca insanın dil engellerini aşmalarına yardımcı olan önemli bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. Bu hafta yapılan duyuruyla birlikte, Google Translate'in desteklediği dil sayısı neredeyse iki katına çıktı.

Şirketin açıklamasına göre, PaLM 2 yapay zeka dil modelinin katkılarıyla gerçekleşen bu genişleme, Google Translate'in tarihindeki en büyük artışı temsil ediyor.

Google Translate, Dil Çeşitliliğini Genişleterek 110 Yeni Dil Ekledi

Google, PaLM 2 yapay zeka dil modelini kullanarak Google Translate'in dil yelpazesini büyük ölçüde genişletti. Yeni eklenen 110 dil arasında Cantonese, Afar, NKo, ve Tamazight gibi çeşitli dil grupları yer alıyor.

Bu dillerin çoğu Afrika kıtasından gelirken, bazıları milyonlarca insan tarafından konuşuluyor ve küresel ölçekte önemli bir topluluk için iletişim köprüsü oluşturuyor.

Google'ın dil bariyerlerini kırarak insanların dünyayı daha iyi anlamasını sağladığı vurgulanırken, bu yeni eklenen dillerin dünya nüfusunun yaklaşık %8'ine çeviri imkanı sunduğu belirtiliyor. Özellikle, Manx gibi neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış dillerin bile Google Translate sayesinde yeniden canlandığına dikkat çekiliyor.

Google, 2022 yılında Zero-Shot Machine Translation teknolojisini kullanarak 24 yeni dil ekleyerek çeviri aracını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmıştı. Şimdi ise PaLM 2 ile 110 yeni dilin eklenmesiyle bu çabalarını daha da ileri taşıyor.

Gelecekte, uzman dil bilimciler ve yerel konuşmacılarla işbirliği yaparak daha fazla dil çeşidini desteklemeyi ve yazım kurallarını kapsamlı bir şekilde ele almaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

Google Translate'in kullanıcıları, yeni eklenen dillerle birlikte daha geniş bir küresel iletişim ağına katılma fırsatını elde ederken, bu teknolojinin kültürel çeşitlilik ve dil çeşitliliğinin korunmasında kritik bir rol oynadığı vurgulanıyor.