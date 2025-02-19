iPhone SE 4'ün Yerini Alabilir! İşte Google Pixel a9 Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bugün iPhone SE 4'ü tanıtacak. Bu model, iPhone 14 tasarımını andırıyor ama iPhone 16 düzeyinde performans ve Apple Intelligence desteği sunmasıyla dikkat çekiyor.

Hiç şüphesiz 500 dolarlık fiyat etiketiyle yılın en cazip akıllı telefonlarından biri olarak öne çıkıyor ama piyasaya orta fiyat segmentinde üst düzey performans sunan başka bir cihaz da çıkıyor; Google'ın Pixel 9a modeli.

Son sızdırılan bilgilere göre, Pixel 9a'nın teknik özellikleri ve fiyat detayları, Apple'ın büyük iPhone duyurusundan bir gün önce ortaya çıktı. Pixel serisinin önceki modellerine kıyasla, Pixel 9a'nın performansı, Pixel A serisinin ilk cihazlarından çok daha üstün olacak.

Google Pixel 9a Teknik Özellikleri

Google'ın bu modelinde yeni tasarım aşamasına geçtiğine dair işaretler var. Arka kamerası için kullanılan çubukta küçülme gözlemlenirken, Pixel 9a'da hap şeklindeki kamera modülünün neredeyse çıkıntı vermeyeceği öne sürülüyor.

Pixel 9a'nın arka kamerası 48 megapiksel olacak ve 82 derecelik bir görüş açısı sunacak. Ultra geniş açı kamerası ise 13 megapiksel ve 120 derecelik bir görüş alanına sahip olacak.

İşte Pixel 9a'nın bütün teknik özellikleri:

Ana Kamera: 48 MP, 1/2 inç sensör ve 82° görüş açısı

48 MP, 1/2 inç sensör ve 82° görüş açısı Ultra Geniş Kamera: 13 MP, 120° görüş açısı

13 MP, 120° görüş açısı Ön Kamera: 13 MP, 96° görüş açısı

13 MP, 96° görüş açısı Ekran: 6,3 inç OLED panel; 2424 x 1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1.800-2.700 nits parlaklık

6,3 inç OLED panel; 2424 x 1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1.800-2.700 nits parlaklık İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB veya 256GB seçenekleri

128GB veya 256GB seçenekleri Batarya: 5.100 mAh kapasite

5.100 mAh kapasite Tasarım: Yeni tasarım aşamasında, minimalize edilmiş kamera çıkıntısı (hap şeklindeki kamera modülü neredeyse çıkıntısız)

Yeni tasarım aşamasında, minimalize edilmiş kamera çıkıntısı (hap şeklindeki kamera modülü neredeyse çıkıntısız) Yapay Zeka Desteği: On-device Gemini AI özelliklerini destekliyor

Tensor G4 işlemcisi geçen yıl Pixel 9'da kullanılan işlemci olarak, iPhone SE 4'te beklenen A18'e kıyasla performans olarak biraz geride kalsa da, üst düzey bir Pixel deneyimi için yeterli olacak. Pixel 8a'nın 4,492 mAh bataryası olduğunu da hatırlatırsak batarya kanadında da büyük bir genişleme görüyoruz.

Pixel 9a Fiyatı Ne Kadar?

Obsidian, Porcelain, Peony ve Iris olarak dört farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Pixel 9a Almanya'da 128GB modeli 499€, 256GB modeli ise 599€ fiyatla piyasaya sürülecek. ABD'de ise 499 dolar civarında çıkıp iPhone SE 4'e alternatif olması bekleniyor.

Çıkış tarihi kesin olarak belirtilmemiş olsa da, diğer raporlar cihazın Mart ayında satışa sunulacağını gösteriyor ki Apple'ın telefonuna cevaben çıkmış olsun. Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı muhtemelen çıkış tarihi duyurulduğunda belli olabilir.