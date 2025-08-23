Google 9.000 TL'lik Özelliğini Ücretsiz Yaptı! Hemen Kullanın

Google, Veo 3 aracını kullanmak isteyen ancak abonelik fiyatlarını pahalı bulan kullanıcılara büyük bir hafta sonu sürprizi yaptı. Kısa süreli geçerli olacak kampanyaya göre Google; video üretim modeli Veo 3'ü bu hafta sonu ücretsiz Gemini kullanıcılarının hizmetine sunacak. Daha önce sadece ücretli abonelerin erişebildiği bu özellik, artık pazar akşamına kadar herkesin denemesine açık.

Ücretsiz Gemini kullanıcıları Pazar günü saat 22:00'ye kadar video üretimi gerçekleştirebilecek. Ancak tabii ki Google AI Ultra abonelerinden farklı olarak bir limitle karşı karşıya kalacaklar. Peki, Veo 3 ile kaç adet ücretsiz içerik üretilebilecek?

Veo 3 Ücretsiz Kullanımda 3 Adet Video Üretilecek

Ücretsiz kullanıcılar, Veo 3 Fast sürümüne erişim sağlayabilecek. Bu sürüm, videoları normalden iki kat daha hızlı üretiyor ve 720p çözünürlüğünü koruyor. Ancak Veo 3 Fast kullanarak yalnızca 3 adet içerik üretebileceksiniz. Bu hizmet, normalde Gemini AI Pro abonelerine sunuluyor. AI Ultra aboneleri ise bu konuda daha özgür ve daha geniş şartlara sahip.

Google Gemini Veo 3 Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

Kullanıcılar, Gemini uygulamasını açtığında bu fırsata dair bir bildirim alacak. Buradan ilgili butona tıklayarak Veo 3 sayfasına yönlendirme alabilirsiniz. Eğer bu bildirim karşınıza çıkmazsa komut çubuğundaki üç noktalı menüye dokunarak "Video: Veo ile Oluştur" seçeneğini bulabilir, Veo 3 aracını ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.