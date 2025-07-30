Google Veo 3'ün Aşırı Hızlı Versiyonu Tüm Kullanıcılara Açıldı!

Google'ın kısa zaman önce genel erişime açtığı Veo 3'ün daha hızlı versiyonu "Veo 3 Fast", artık Vertex AI platformu üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Yeni tanıtılan Veo 3 Fast, özellikle hızlı geri bildirim gerektiren yaratıcı çalışmalar için optimize edildi. Daha çok bireysel profesyonellerin ve ajansların işine yarayacak yeni araç, yüksek kaliteli videoları yüksek hızda üretebiliyor.

Veo 3 ve Veo 3 Fast modelleri arasında hız farkı olsa da çıktı kısmında iki model de 1080p çözünürlükte videolar üretebiliyor. İki model de detaylı içerikleri üstün bir kalitede sunmayı başarıyor — Veo 3 Fast doğal olarak daha hızlı çalışıyor.

İş Dünyası Reklamlarını Veo 3 Fast ile Geliştiriyor

Veo 3 Fast, ajanların ve bilindik markaların hem daha düşük bütçeyle çalışmasını sağlıyor, hem de süreci otomatik hale getirerek zamandan tasarruf ettiriyor. Bununla beraber reklam konseptlerine uygun varyantlar sunabilmek için test sürecinde de ajanslara destek oluyor.

Veo 3 Fast, normalde "Motion Graphic Designer" unvanına sahip video editörlerinin yapabileceği animasyonları, sinematik geçişlerini kısa sürede gerçekleştirirken; marka hikayesini yine sinematik ve tutarlı sahnelerle tamamlıyor. Google Cloud blog sayfasında paylaşılan birkaç video, Veo 3 Fast'in geleneksel televizyonlarda gördüğümüz reklam tarzına çok yaklaştığını gösteriyor:

Google Veo 3 Fast Nasıl Çalışıyor? Vertex AI'a Nasıl Giriş Yapılır?

Veo 3'ün yetenekleri her geçen gün gelişiyor. Öyle ki basit, detaysız promptlarda bile şaşırtıcı sonuçlar almak mümkün. Eğer siz de yeni aracı denemek isterseniz direkt Vertex AI'ın ana sayfasından Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra şu adımları izleyin: