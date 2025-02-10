Google ve WhatsApp'ı "Kanka" Yapacak Yeni Özellik Gizli Kodlarda Keşfedildi

Google ve WhatsApp, yaklaşmakta olan "Pixel Besties" özelliği için iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Bu özellik, en önemli kişilerle olan iletişiminizi tek bir yerde toplamasıyla biliniyor ve WhatsApp da bu özelliği destekleyen ilk üçüncü taraf uygulama olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Google Pixel Besties Nedir?

Google, Pixel Besties veya "VIP'ler"; aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız gibi en sık iletişim kurduğunuz kişilerle olan mesajlaşmalarınızı ve aramalarınızı tek bir yerde topluyor. Böylece sosyal medya uygulamalarındaki ve farklı mesajlaşma ağlarındaki iletişiminizi tek bir yerden görüp kontrol edebiliyorsunuz.

Google Contacts ile entegre çalışarak bir widget'ı da ekranınıza ekleyen Pixel Besties, bu kişilerle olan son etkileşimlerinizi ana ekranınızda görmenizi sağlıyor.

Ayrıca yeni anılar oluşturma özelliğiyle de dikkat çekiyor ancak bu özelliğe dair pek fazla detay şimdilik verilmemiş.

Google'ın Gizli Uygulaması Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın en güncel v2.25.3.22 beta sürümünde Pixel Besties özelliğiyle entegrasyon sağlanacağını gösteren kodlar keşfedildi.

Buna göre; com.whatsapp.pixel.besties.provider.PixelBestiesApiContentProvider adında yeni bir içerik sağlayıcı eklendi. WhatsApp'ın kodlarında ise Google'ın henüz yayınlanmamış com.google.android.apps.pixel.relationships uygulamasına dair ipuçları yer alıyor.

Bu bulgular, WhatsApp'ın Pixel Besties özelliğiyle entegre olabileceğini ve kullanıcıların WhatsApp mesajlarını ve aramalarını bu merkezi özellikte görebileceğini gösteriyor.

Google'ın, WhatsApp'ın yanı sıra diğer popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarını da bu özelliğe entegre etmesini bekleyebiliriz. Ayrıca, Google'ın kendi uygulamalarının da (örneğin, Messages ve Duo) bu özellikle tam uyumlu olacağı tahmin ediliyor.