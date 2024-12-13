Google'ın "Willow" Adlı Kuantum Çipi Şifre Kırabilir Mi? Veri Güvenliği Konusundaki Endişeler Büyüyor

Geçtiğimiz günlerde Google tarafından tanıtılan, Gemini yapay zekası destekli "Willow" kuantum bilgisayarı teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Oldukça kuvvetli olan bu bilgisayar, teknolojiye şekil verebileceği gibi belli başlı endişeleri de gündeme getirdi.

Bazı çinli araştırmacılar, daha az miktarda kubit ile RSA şifrelemesinin kırılabileceğini savunuyor. Google ve diğer şirketler, bu tür iddialara karşı hazırlıklı olma adına, tarayıcılar ve mesajlaşma uygulamaları gibi kritik yazılımları kuantuma dayanıklı hale getirmeye çalışıyor.

"Willow Modern Kriptografiyi Kıramaz"

Kuantum bilgisayarların, özellikle RSA gibi popüler şifreleme algoritmalarını kırma olasılığı, hem sivil hem de askeri iletişim sistemlerini tehlikeye atabilir. Buna karşılık, birçok teknoloji şirketi ve hükümet kurumu, kuantum sonrası kriptografi (PQC) adı verilen yeni güvenlik standartları üzerinde çalışıyor.Google

Quantum AI Direktörü ve COO’su Charina Chou, The Verge’e yaptığı açıklamada bu iddiaları çürüttü.

"Willow çipi modern kriptografiyi kırabilecek kapasitede değil" ifadelerini kullanan Chou, RSA şifrelemelerini kırabilmenin yaklaşık olarak 4 milyon fiziksel kubit gerektiğini söyledi.

Ona göre, böyle bir teknolojiye ulaşmak için önümüzde en az 10 yıl var.