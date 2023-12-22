Google Yeni Bir 'Yapay Zeka Destek Asistanı'nı Test Etmeye Başladı!

Google, ürün ve hizmetlerinin tamamına yapay zekâ yerleştirmeye yönelik geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak yeni bir "yapay zekâ destek asistanı" test ediyor.

Özellik ilk olarak 9to5Google tarafından tespit edildi ve şu anda bazı Google hizmetleri için birkaç destek sayfasında beta olarak mevcut ancak araç herkesin kullanımına açık değil.

Yapay Zeka Destek Asistanı Şu Anda %100 Doğru Sonuçlar Veremiyor

Yeni destek asistanı, Google Play ve Google Haritalar da dâhil olmak üzere belirli Google Yardım sayfalarında yer alıyor. Sohbet botunun diyaloglarının çoğu yalnızca önceden ayarlanmış sorular arasından seçim yapmanıza izin verirken, Google Play destek sayfasındaki diyalog özel sorular girmenize izin veriyor ancak yeni yapay zekâ destek asistanıyla etkileşime geçtiğinizde şimdilik karışık sonuçlar elde edeceksiniz.

Bunun nedeni, büyük dil modellerine (LLM'ler) dayalı diğer araçlar gibi, bu sohbet botunun da doğruluk sorunları yaşamasından kaynaklanıyor. Bir uyarıda "Yardım kılavuzu hatalı sonuçlar gösterebilir. Yanıtları gözden geçiren çalışanlarımız, yardım rehberi konuşmalarınızı kalite amacıyla işleyebilir." ifadesi yer alıyor.

Google'ın yapay zekâ destek asistanı, şu anda yanıtları için kaynak sağlayabiliyor ve doğru yanıtı aldığınızdan emin olmak için doğruluğunu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor ancak belirtilen ifadeden ötürü kullanırken körü körüne doğruluğuna güvenmemeniz gerekiyor.

Kaynakları görüntülemenin yanı sıra, bir yanıtı beğenerek veya beğenmeyerek de değerlendirebilirsiniz. Bu, Google'ın yapay zekâ asistanının yardımcı olup olmadığını anlamasına yardımcı olacak.

Şu anda Google'ın yapay zekâ destek asistanı mevcut destek seçeneklerinin yerini tam olarak almış değil ancak test süreçleri tamamlandığında artık şirketin yardım sayfası tamamen asistanın kontrolüne bırakılacak gibi görünüyor.

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