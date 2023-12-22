Chrome'un Parola Güvenliği Aracı Artık Arka Planda da Çalışacak! Ne Gibi Etkileri Olacak?

Google, yayınladığı yeni bir blog yazısında, Google'ın Chrome için geliştirdiği ve diğer özelliklerinin yanı sıra kayıtlı şifrelerinizden herhangi birinin ele geçirilip geçirilmediğini görmek için interneti kontrol eden Güvenlik Kontrolü özelliğinin artık masaüstünde de "arka planda otomatik olarak çalışacağını" söyledi.

Kimisi için bu durum rahatsız edici gelebilir ancak Google'ın Chrome aracılığıyla sağlayacağı bu devamlı kontroller, değiştirmeniz gereken bir parola hakkında oldukça erkenden uyarılmanızı sağlayabilir.

'Güvenlik Kontrolü' Düzenli Olarak Hareketlerinizi İzleyecek

Güvenlik Kontrolü ayrıca bakmanız gereken kötü uzantıları veya site izinlerini de izliyor. Kullanıcılar her zamanki gibi Chrome'un üç noktalı menüsünden Güvenlik Kontrolü uyarılarına göre hareket etmekte özgür olacak.

Ayrıca Google, Güvenlik Kontrolü'nün bir siteyi bir süredir ziyaret etmediyseniz siteye daha önce vermiş olduğunuz izinleri de iptal edebileceğini söylüyor.

Google Chrome'a Başka Neler Geliyor?

Google ayrıca Chrome'un sekme gruplarını kaydetmenize izin verecek, böylece bu grupları cihazlar arasında kullanabileceksiniz. Bu, evdeki PC ile seyahat ederken kullandığınız dizüstü bilgisayar arasında geçiş yapacağınız esnalarda kullanışlı olabilir. Google bu özelliğin "önümüzdeki birkaç hafta içinde" kullanıma sunulacağını söylüyor.

Şirket ayrıca yeni yapay zekâ modeli Gemini tarafından desteklenen özellikleri "gelecek yılın başlarında" Chrome'a getireceğini açıkladı.

Peki siz Google Chrome'un yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.