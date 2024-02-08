Google, Yapay Zekasının İsmini Gemini Olarak Değiştirdi: Üstelik Ücretli Plana da Sahip!

Google, kafa karıştırıcı derecede farklı isimlere sahip ve görünüşte hiçbir ortak noktası olmayan milyonlarca benzer ürüne sahip olmasıyla ünlüdür.

Ancak yapay zekâ çalışmaları söz konusu olduğunda, ileriye dönük olarak önemli olan tek bir isim var o da Gemini’dir.

Şirket Perşembe günü Bard sohbet robotunun adını Gemini olarak değiştirdiğini, Android için özel bir Gemini uygulaması yayınladığını ve hatta Google Workspace'teki tüm Duet AI özelliklerini Gemini markasına kattığını duyurdu.

Gemini, Sanal Asistanların Yerine Geçebilir

Google'ın geniş dil modelinin en büyük ve en yetenekli versiyonu olan Gemini Ultra 1.0'ın halka sunulduğunu duyurdu. Google, çalışmalarına odakladığı yeni yapay zekâ asistanı Gemini'yi Google Asistan ve Siri'nin yerine geçirmek için çok önemli bir adım olarak tanımlıyor.

Gemini, Android kullanıcıları için uygulama olarak indirilebilir ve varsayılan asistan olarak ayarlanabilir. Bu sayede Google Asistan'ın yerine geçerek kullanıcılara yardımcı olabilir. Ancak, iOS için özel bir Gemini uygulaması henüz mevcut değil ve Siri'nin yerine geçme seçeneği de yok.

Bununla birlikte, Google uygulaması üzerinden tüm yapay zekâ özelliklerine erişilebilir. Gemini’nin Google için ne kadar önemli olduğunu anlamak için Google Arama uygulamasında Arama'dan Gemini'ye geçiş yapma seçeneği sunulacak.

Bu da Google'ın Gemini'yi önemsediğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Gemini'deki diğer değişiklikler genellikle marka ile ilgilidir ve kullanıcılar tarafından genellikle Gemin Pro olarak bilinen standart versiyon tercih edilmektedir.

Gemini Ultra, Gemini modelinin en güçlü versiyonu olup, daha fazla bağlam içeriyor ve daha uzun konuşmalar yapabiliyor. Bu özelliklere erişmek için aylık 20$'lık bir abonelik gerekmektedir.

Google, Gemini Ultra'nın en son teknolojiye sahip olduğunu ve OpenAI gibi rakipleriyle rekabet edebilme yetisine sahip olduğunu kanıtlamak istiyor. Bu, Google'ın tüm şirketin bir yapay zekâ şirketi olarak kendini adaması anlamına geliyor ve Gemini'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.