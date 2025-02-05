Google'un Politikası Değişti: Artık Silahlara İzin Veriyor!

Google, daha önceden verdiği sözleri çiğniyor. Gelen bilgilere göre ilk olarak 2018'de yayımlanan Yapay Zeka İlkeleri'nde yer alan önemli ibareleri sessiz sedasız kaldıran şirket, artık yapay zekanın silahlar ve gözetim teknolojilerinde kullanılmasına kapı açıyor.

Daha önce, şirketin resmi belgelerinde "takip etmeyeceğimiz uygulamalar" başlığı altında, Google’ın silah teknolojileri veya insanların zarar görmesine neden olabilecek sistemler geliştirmeyeceği açıkça belirtilmişti. Ayrıca uluslararası normlara aykırı gözetim sistemleri geliştirmeyeceği de bir taahhüt olarak yer alıyordu.

Şimdi ise Google bu ifadeleri tamamen kaldırdı ve bunun yerine "sorumlu geliştirme ve dağıtım" başlıklı daha belirsiz bir metin ekledi. Yeni metinlerde "uygun insan denetimi, gerekli özen ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılık" gibi genel ifadeler var.

Google'ın Daha Esnek Olması Tehlikeli Mi?

Böyle bir değişiklik, şirketin savunma sanayi ve güvenlik birimleriyle daha fazla iş birliği yapabilmesi demek oluyor. Zira, "insan denetimiyle kullanılabilecek yapay zeka teknolojileri" gibi esnek ifadeler, askeri veya istihbarat amaçlı kullanımlara açık alan veriyor.

Bu tür yapay zeka politikalarının teknoloji devi şirketleri için büyük önem arz ettiğini hatırlatalım; çünkü yapay zeka sistemler yavaştan savaş ve kamu güvenliği alanlarında kullanılmaya başlarken aynı zamanda kişisel mahremiyetin korunmasında belirleyici bir rol oynuyor.

Google'ın böyle bir değişiklik yapması demek, AI etik kurallarının büyük teknoloji şirketlerinin çıkarlarına göre esnetilebileceğini kanıtlamak demek.

Ordunun Yararına Kullanılabilir

Peki bu durum Google'ın gelecekte hangi projelerde yer alacağını nasıl etkileyecek?

Şöyle ki, Google sonraki adımlarında ABD ordusuyla tartışmalı Project Maven gibi projelere yeniden dahil olabilir ve yapay zekayı savaş alanında, insanları gözetlemek ve ona göre karar almak adına kullanabilir.

Google'ın etik duruşunda önemli bir yumuşama olduğu kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka bu kavramlarda gevşemeli mi yoksa ipler bırakılmamalı mı? Yorumlarda buluşalım.