Beklenen Oldu: DeepSeek, Güvenlik Endişeleri Sebebiyle Engellendi

Çıktığı günden bu yana Silikon Vadisi'nin devlerinin radarına giren Çinli oluşum DeepSeek, şimdiye dek pek çok suçlamanın hedefi haline geldi. ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI, verilerinin izinsiz bir şekilde alındığını ve bu verilerin DeepSeek'i eğitmek için kullanıldığını savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, şirketlere, "Daha yaratıcı adımlar atın," çağrısı yaptı. Şimdi ise Avusturalya, muhtemelen yakın zamanda pek çok diğer ülkenin takip edeceği bir trend başlatmış durumda. Alınan son kararla birlikte DeepSeek ülkede engellendi.

İçişleri Bakanı Tony Burke, bu kararın istihbarat kurumlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığını ve uygulamanın menşei ülkesinin bu kararda etkili olmadığını belirtti.

Yasak Kararının Arkasında Ne Var?

DeepSeek kısa süre önce piyasaya sürülmesine rağmen, dünya genelinde hızla popülerlik kazandı ve teknoloji pazarlarında önemli bir etki yarattı.

Ancak uygulamanın veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği konularında endişeler dile getirildi. Özellikle, DeepSeek'e ait bir veritabanının kamuya açık olduğu ve bu durumun kullanıcı sohbet geçmişleri gibi hassas bilgilerin sızmasına neden olduğu tespit edildi.

Avustralya'nın bu hamlesi, diğer ülkelerin de benzer endişelerle hareket etmesine paralel olarak geldi. Örneğin, Tayvan da hükümet departmanlarına DeepSeek'in kullanılmaması yönünde talimat verdi ve uygulamanın güvenlik riskleri taşıdığını savundu.

OpenAI: Bizim Verilerimizi Çaldılar

Diğer şirketlerin aksine DeepSeek, oldukça düşük bir bütçesi varken bir anda patladı ve dünya çapında ün kazandı; hatta piyasadaki diğer popüler yapay zeka araçlarını bile geride bıraktı. Ancak OpenAI'a göre bu çok da "mucizevi" bir başarı değil. Tam aksine, arkasında "hırsızlık" yatıyor.

OpenAI ve Microsoft, DeepSeek ile bağlantılı olabileceğini düşündükleri bazı hesapların ChatGPT'nin API'sine eriştiğini ve verileri izinsiz bir şekilde kullandığını savunmuştu. DeepSeek ise konuyla ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Siz ne düşünüyorsunuz? DeepSeek'in yasaklanması diğer ülkelere de ilham olur mu? Yorumlarda buluşalım.