Google "Yapay Zekamız Duyarlı" Diyen Çalışanını Kovduğunu Açıkladı

Lemoine ile konuşan Big Technology haber bültenine göre şirketin LaMDA konuşma yapay zekâsının duyarlı olduğunu açıkça iddia eden Google mühendisi Blake Lemoine kovuldu. Haziran ayında Google, hükûmet üyeleriyle endişeleri hakkında temasa geçtikten ve LaMDA'yı temsil etmesi için bir avukat tuttuktan sonra gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği için Lemoine'i ücretli idari izne çıkarmıştı.

Google sözcüsü Brian Gabriel tarafından Cuma günü The Verge'e e-postayla gönderdiği bir açıklamada, "Blake'e iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullanarak işten çıkarmayı doğruladı.

Google, Lemoine'in İddialarını Emin Bir Şekilde Reddediyor

Google, Lemoine'nin iddialarını "kapsamlı bir şekilde" incelediğini ve bunların "tamamen asılsız" olduğunu bulduğunu iddia ediyor. Bu, bugünün teknolojisi göz önüne alındığında, iddialarının aşağı yukarı imkânsız olduğunu söyleyen çok sayıda yapay zekâ uzmanı ile de uyumlu.

Lemoine, LaMDA'nın chatbot'u ile yaptığı konuşmaların, onu sadece bir programdan daha fazlası hâline geldiğine ve kendi düşünce ve duygularına sahip olduğuna inandırdığını iddia ediyor.

İşte Google'ın, Lemoine'in şirketin iddialarını gerektiği gibi araştırmadığı yönündeki suçlamasına da değinen açıklamasının tamamı: