Google "Yapay Zekamız Duyarlı" Diyen Çalışanını Kovduğunu Açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda gündeme düşen iddialar sonunda netleşti. Google, LaMDA yapay zekâsının duyarlı olduğunu iddia eden çalışanını kovduğunu açıkladı.
Lemoine ile konuşan Big Technology haber bültenine göre şirketin LaMDA konuşma yapay zekâsının duyarlı olduğunu açıkça iddia eden Google mühendisi Blake Lemoine kovuldu. Haziran ayında Google, hükûmet üyeleriyle endişeleri hakkında temasa geçtikten ve LaMDA'yı temsil etmesi için bir avukat tuttuktan sonra gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği için Lemoine'i ücretli idari izne çıkarmıştı.
Google sözcüsü Brian Gabriel tarafından Cuma günü The Verge'e e-postayla gönderdiği bir açıklamada, "Blake'e iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullanarak işten çıkarmayı doğruladı.
Google, Lemoine'in İddialarını Emin Bir Şekilde Reddediyor
Google, Lemoine'nin iddialarını "kapsamlı bir şekilde" incelediğini ve bunların "tamamen asılsız" olduğunu bulduğunu iddia ediyor. Bu, bugünün teknolojisi göz önüne alındığında, iddialarının aşağı yukarı imkânsız olduğunu söyleyen çok sayıda yapay zekâ uzmanı ile de uyumlu.
Lemoine, LaMDA'nın chatbot'u ile yaptığı konuşmaların, onu sadece bir programdan daha fazlası hâline geldiğine ve kendi düşünce ve duygularına sahip olduğuna inandırdığını iddia ediyor.
İşte Google'ın, Lemoine'in şirketin iddialarını gerektiği gibi araştırmadığı yönündeki suçlamasına da değinen açıklamasının tamamı:
Yapay zekâ ilkelerimizi paylaştığımız için yapay zekânın gelişimini çok ciddiye alıyoruz ve sorumlu inovasyona bağlı kalmaya devam ediyoruz. LaMDA, 11 farklı incelemeden geçti ve bu yılın başlarında, sorumlu gelişimine giden çalışmaları detaylandıran bir araştırma makalesi yayınladık. Blake'in yaptığı gibi, bir çalışan bizim işimizle ilgili endişelerini paylaşırsa bunları kapsamlı bir şekilde gözden geçiririz. Blake'in LaMDA'nın duyarlı olduğu yönündeki iddialarının tamamen asılsız olduğunu gördük ve aylarca bunu onunla açıklığa kavuşturmak için çalıştık. Bu nedenle, bu konuyla uzun süredir meşgul olmasına rağmen Blake'in ürün bilgilerini koruma ihtiyacını içeren açık istihdam ve veri güvenliği politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü. Dil modellerini dikkatli bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz ve Blake'e iyi dileklerimizi sunuyoruz.
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