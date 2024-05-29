Google, Yaptığı Büyük Hatadan Döndü: Atatürk'ün Unvanı Düzeltildi!

Genel olarak sosyal medyanın olumsuzluklarına odaklanırken, güçlü bir toplumsal etkileşimin olumlu sonuçları da sıklıkla gözden kaçabiliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olay, bize toplum olarak sosyal medyanın gücünü hatırlattı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün itibarını doğrulukla geri kazanmamıza olanak sağladı.

Google'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü daha uygun bir şekilde tanımlaması, sosyal medyanın bir araya gelerek tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Google Hatasından Döndü!

Google, Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımlarken kullandığı ifadeyi değiştirerek vatandaşların tepkilerini dikkate aldı. Atatürk için kullanılan "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" ibaresinin yerine artık "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" ifadesi kullanılıyor. Bu değişiklik, sosyal medyada ve imza kampanyalarında dile getirilen eleştirilerin ardından gerçekleşti.

Sözcü'nün ortaya çıkardığı durum, Google'ın Atatürk'ü tanımlama şekliyle başlayan tartışmaları beraberinde getirdi. Vatandaşlar, Atatürk'e daha uygun bir ifade kullanılması için sosyal medyada kampanyalar düzenledi ve Google'a itirazlarını iletti.

Binlerce kişi, "Ayıbı düzelt" çağrısı yaparak Google'ın tanımını değiştirmesi için harekete geçti. Google'ın bu değişikliği yapması, vatandaşların tepkilerinin sonuç verdiğini gösterdi.

Google'ın Atatürk'ü tanımlama şeklinde yapılan değişiklik, vatandaşların sesini duyurduğu ve tepkilerinin dikkate alındığı bir örnek oldu. Sosyal medya ve imza kampanyalarıyla yapılan bu hareket, Atatürk'ün Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı ve toplumsal duyarlılığın gücünü bir kez daha gösterdi.