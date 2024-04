Google, Kullanıcıların “Nihayet” Geliyor Dediği Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Google, kullanıcıları arayan bir telefon numarasını doğrudan en son aramalar ekranından araştırma olanağı sağlayacak bir yol üzerinde çalışmalar yürütüyor.

X kullanıcısı AssembleDebug, Google Telefon uygulamasının beta sürümünde yeni bir "Araştır" düğmesini PiunikaWeb'e bildirdi. Bu düğmeye tıklandığında numara, kullanıcı için Google Araması'nda girilmiş olarak görüntüleniyor.

Google Telefon uygulaması Pixel telefonlarda zaten varolan bir uygulama. Fakat diğer Android kullanıcıları bu uygulamayı harici olarak isterlerse telefonlarına indirebiliyor. Yeni ''Araştır düğmesi'', Telefon uygulamasında son aramalara tıklandığında görülen "Engelle" ve "Geçmiş" gibi diğer seçeneklerle birlikte bulunuyor.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen



Read - https://t.co/QSHpOqzlV1



🏳️ Flags are shared in the post for rooted users ✓#Google #Android pic.twitter.com/gIMJhT8dNX