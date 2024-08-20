Efsanevi GoPro'da İşten Çıkarma Dönemi Başladı! Şirket İflas mı Edecek?

Aksiyon kamera sektörünün öncüsü GoPro, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak amacıyla önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, bu kapsamda küresel çapta iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini işten çıkaracağını duyurdu.

GoPro Yaklaşık 140 Çalışanı İşten Çıkardı

İşten çıkarmaların, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlayarak 2024 yılının sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. GoPro, bu süreçte 5 ila 7 milyon dolar arasında yeniden yapılandırma maliyetiyle karşı karşıya kalacak. Bu maliyetlerin büyük bir kısmı 2024'ün dördüncü çeyreğinde şirketin karını olumsuz etkileyecek.

Yeniden yapılanma ile GoPro, işletme giderlerini yaklaşık 50 milyon dolar azaltmayı hedefliyor. Şirket, aksiyon kamera pazarındaki satışların düşmesiyle birlikte maliyet baskısı altında kalmıştı. İkinci çeyrekte satışlar yüzde 22 azalırken, işletme giderleri yüzde 5 artmıştı.

GoPro, bu zorlu dönemde de operasyonlarını ve yeni ürün geliştirme çalışmalarını aksatmadan sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak Insta360 ve DJI gibi güçlü rakipleriyle rekabet etmek için daha da verimli çalışması gerekiyor.

Aksiyon kamera sektöründeki bu gelişmeler, sektörün geleceği hakkında önemli sorular işaret ediyor. GoPro'nun yeniden yapılanma süreci başarılı olursa sektörde yeni bir dönem başlatabilir. Ancak aksi takdirde sektördeki rekabet daha da kızışabilir.