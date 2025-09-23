GoPro Lit Hero Tanıtıldı: Giriş Seviyesi Aksiyon Kamerası!

GoPro, Lit Hero adını verdiği yeni kompakt aksiyon kamerasını tanıttı. Giriş seviyesi Hero modeline benzeyen bu kamera, entegre LED ışığıyla dikkat çekiyor. Bu LED ışık sayesinde gece çekim yapabiliyorsunuz ve el feneri taşımanıza gerek kalmıyor. Yani özellikle gece maceralarını ve kamp görüntülerini kaydetmeyi kolaylaştırıyor.

GoPro Lit Hero Özellikleri ve Fiyatı

93 gram ağırlığı ile standart Hero modelinden 7 gram daha ağır olan aksiyon kamerası 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor ve LED'ler kapalıyken 100 dakikaya kadar çekim imkanı sunuyor.

5 metreye kadar su geçirmez yapısı sayesinde su altı çekimleri de yapılabilir. Ancak dahili ışık ile çekilen görüntülere baktığımızda ışığın menzilinin çok uzun olmadığını görüyoruz. Bu nedenle yüzleri yumuşak bir ışıkla aydınlatmak veya ışığı kapatarak anlık flaş efektli fotoğraflar çekmek için ideal görünüyor.

Lit Hero, 4:3 video formatını da destekliyor. Bu sayede sosyal medyaya uygun dikey videolar üretmek ve 16:9 çekimler için kırpma yapmak mümkün. Videonun yanı sıra 4:3 formatında 12 Megapiksel fotoğraflar da çekilebiliyor.

270 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açılan GoPro Lit Hero, 21 Ekim’de kullanıcılar ile buluşacak. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; bir yıldan uzun süredir piyasada olan standart Hero modeli 199,99 dolardan satılıyor.