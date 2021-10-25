Görme Engellilerin Beyin İmplantı ile Görmesi Artık Mümkün

Görme engelliler için beyin implantı geliştirildi. ABD'li ve İspanyol bir ekip tarafından tasarlanan son deneyde, görme engelli bir öğretmenin basit şekilleri tanımasına izin verildi.

Yeni yayınlanan araştırma, Utah Üniversitesindeki John A. Moran Göz Merkezi'nden ve İspanya'daki Miguel Hernández Üniversitesinden oluşan bir ekibin, beynine kablolu bir protez kullanarak kör bir kadın için yapay görme biçimini nasıl başarılı bir şekilde oluşturulduğunu anlatıyor.

Kalabalık ekip, 60 yaşındaki Berna Gómez için basit bir görme biçimi üretti. Ekip, İspanya'nın Elche kentinde altı ay boyunca Gómez ile bir dizi deney gerçekleştirdi ve bu, körlerin bağımsızlığını artırabilecek görsel bir protez yaratmanın önünü açıyor.

Görme engelli birey beyin implantı ile basit şekilleri tanımladı

Mikroelektrot dizisi olan Utah Elektrot Dizisi (UEA), nöronların elektriksel aktivitelerini hem kaydetmek hem de uyarmak için Gómez'in görsel korteksine yerleştirildi. Gómez, minyatür bir video kamerayla donatılmış gözlükler takıyordu.

Özel yazılım, kamera tarafından toplanan görsel verileri kodladı ve UEA'ya gönderdi. Dizi daha sonra nöronları, bir görüntü oluşturmak için Gómez tarafından beyaz ışık noktaları olarak algılanan fosfenler üretmeye teşvik etti.

16 yıldır tamamen kör olan eski bir fen bilgisi öğretmeni olan Gómez, ameliyattan herhangi bir komplikasyon yaşamadı ve araştırmacılar, UEA'nın elektrotlara yakın nöronların işlevini bozmadığını veya alttaki korteksin işlevini etkilemediğini belirledi.

Gómez, farklı uyarım kalıplarının uyandırdığı çizgileri, şekilleri ve basit harfleri tanımlayabildi. Araştırmacılar, protezi kullanmasına yardımcı olmak için Gómez'in popüler televizyon programı The Simpsons'tan bir karakter kullanarak oynaması için bir video oyunu yarattı.

Araştırmacı Eduardo Fernández açıklamasında, "Bu sonuçlar çok heyecan verici çünkü hem güvenlik hem de etkinlik gösteriyor. Bu tür cihazların görme yeteneğini kaybetmiş insanlar için işlevsel bir şekilde görme potansiyelini göstererek ileriye doğru önemli bir adım attık." dedi.

Araştırma ekibi, bir sonraki deney setinde daha karmaşık görsel görüntüleri üretmek için aynı anda daha fazla elektrotu uyarabilen bir görüntü kodlayıcı sistemi kullanmayı planlıyor.

Richard A. Normann, "Bu araştırmanın amacı, kör bir kişiye daha fazla hareketlilik kazandırmaktır. Bir kişiyi, kapıları veya arabaları kolayca tanımlamalarına izin verebilir. Bağımsızlığı ve güvenliği artırabilir." dedi.