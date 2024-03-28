Görünmez Olmak İsteyenlere Müjde: Görünmezlik Kalkanı Satışa Sunuldu!

İnsanların yıllardır birbirine sorduğu "Bir süper gücün olsa hangisine sahip olmak istersin?" sorusunun en popüler cevaplarından birisi "görünmez olmak" olabilir.

Zamanında bu cevabı verenler artık kısmen bunu gerçekleştirebilecek. Invisibility Shield, bir görünmezlik kalkanı üretti ve bu ürün satışa çıktı.

Görünmezlik Kalkanı Fiyatları Ne Kadar?

Daha çok eğlence sektöründeki kişilerin tercih etmesine yönelik tasarlanan ve üretilen görünmezlik kalkanı, farklı boyutlardaki versiyonlarıyla doğrudan ihtiyaca yönelik olarak satılabilecek.

Invisibility 2.0 görünmezlik kalkanı olarak isimlendirilen ürün, Kickstarter projesiyle görücüye çıktı. Şu an aktif olarak satışı devam eden ürünün en uygun fiyatı 68 dolarlık bağış ile satın alınabiliyor.

Standart boyu 68 dolar, orta boyuttaki versiyonu 378 dolar ve daha büyük olan versiyonu da 883 dolardansatışa çıkıyor. En büyük boyu ayakta duran bir insanı da gizleyebilecek boyutlara sahip.

Bu görünmezlik kalkanının arkasına geçen kişiler gerçekten de görünmez olabiliyor. Şeffaf polikarbonat kullanılarak üretilmesi ürünün bu işlevi yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca kullanılan lensler sayesinde kişilerin vücudundan yansıyan ortam ışığını ön yüzeye doğru yayarak eriyor.

Şirket, bu ürünün daha çok eğlence sektöründe kullanılmak üzere üretildiğini ve sahne şovları için kullanılabileceğini belirtiyor.