Gotham Knights Değerlendirmelerde Yerden Yere Vuruldu

Warner Bros. tarafından geliştirilen ve Marvel's Avengers oyununa rakip olarak piyasaya sürülen Gotham Knights, kullanıcı tarafında beklentileri karşılamadı. 21 Ekim'de çıkış yapan oyun, birçok kullanıcıdan kötü yorum ve puanlar aldı.

Birçok kullanıcı oyunun oynanış açısından yetersiz olduğunu savunurken hikaye tarafında ise bazı iyi noktalar olması, oyunun tamamen kötü olarak nitelendirilmesini engelledi. Genellikle karışık yorumlar alan Gotham Knights, Warner Bros.'un büyük çabasına rağmen hüsranla sonuçlanan bir proje olabilir!

Oyuncular Gotham Knights'ı Sıkıcı Buldu!

Son yıllarda çok oyunculu Looter Shooter olarak adlandırılan oyunların geliştiriciler açısından daha da fazla popülerlik kazanması, oyuncuları huzursuz ediyor. Konsept olarak oyunun satın alınmasından sonra ayrıca bir para dökülerek iyi silahlar veya kostümler alabildiğiniz bu sistem, kimileri tarafından sevilse de bazı oyuncular tarafından da yerden yere vuruluyor.

Bunun son büyük örneklerinden biri olarak görülen Marvel's Avengers oyunu, beklenen başarıya ulaşamamış ve düşük satış rakamları sebebiyle yeni çıkış yapmasına rağmen kısa sürede bazı platformlarda ücretsiz dağıtılmış ve Xbox Game Pass'e satılmıştı.

Benzer bir mantelitede ilerleyen Gotham Knights, sahip olduğu hatalar ve oynanışın dar olması sebebiyle büyük eleştrilere maruz kaldı. Birçok eleştirmen, Avengers'ın yaşadığı başarısızlık sonrasında Warner Bros.'un projeden hızlıca kurtulmak için oyunu yarım bitmiş bir şekilde çıkardığını düşündü. Bu iddiaların gerekçesi olarak ise oyunun hikaye anlatımına büyük bir önem verilmişken karakter derinliği ve oynanışın fazlasıyla boş kalması gösterildi.

Aynı zamanda açık dünyası "oldukça boş" olarak nitelendirilen oyun, Metacritic'te 6.5 puan aldı. Öte yandan Steam'deki 1800 kullanıcının yaptığı değerlendirmeler sonucu oyun "karışık" olarak nitelendirildi. Bazı eleştirmenlere göre Steam'de 499 TL'den satışa sunulan oyunu satın almak istiyorsanız biraz beklemenizde fayda var. Beklenen ilgili göremeyen oyun, yakın zamanda indirime girebilir.