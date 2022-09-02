Gotham Knights, yeni Batman oyunu. Şimdiye kadarki en değişken, etkileşimli Gotham Şehri

Erkan Calp - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Multiversus, Black 4 Blood, Mortal Combat 11, Injustice 2 gibi dünyaca ünlü oyunların yayıncısı olan Warner Bros. Games yepyeni bir oyun ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İlk kez geçtiğimiz yıl duyurulan ve lansmana çıkmaya hazırlanan Gotham Knights bilgisayar platformu için Steam üzerinde listelenmeye devam ediyor. 21 Ekim 2022'de raflardaki yerini alacak olan oyun Steam üzerinde ön sipariş edilebiliyor. Fiyat etiketi ile ülkemiz oyuncularının tepkisini çekecek olan oyun iki farklı sürüm eşliğinde satışlarını gerçekleştiriyor. Bünyesinde süper kahramanlar bulunduran oyun çarpıcı aksiyon sahneleri ile oyunculara gerilim dolu anlar sunacak. Oyun içerisinde birbirinden farklı kahramanlar da bulunmakta.

Gotham Knights Özellikleri

Birbirinden farklı karakter modelleri,

Fantastik görsel efektler,

Eşsiz ses efektleri,

Karanlık ve sürükleyici bir atmosfer,

Özel yetenekler,

Çeşitli ekipmanlar ve bu ekipmanları yükseltme fırsatı,

Farklı karakter kostümleri,

Fransızca, İngilizce ve 12 farklı dil seçeneği daha,

Popüler süper kahramanlardan bir tanesi olan Batman'i günümüzde artık bilmeyen yok. Hem çizgi filmlerde hem de sinemada karşımıza çıkan Batman, Gotham Knights oyununda ölü olarak karşımıza çıkacak. Oyunun hikayesine göre Batman'in ölmesi ile yer altı suç dünyası katlanılamaz bir hale geldi. Gotham şehrini kasıp kavuran suç dünyası günden güne büyümeye devam ediyor. Polisler suç dünyasına ne kadar müdehale etseler de başarısız olurken bu iş özel karakterlere düşüyor. Yer altı suç dünyasını hizaya getirecek olan karakterler Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin olarak duyuruldu.

Şehrin en karanlık bölümlerini korumaya ve suçlulara kan kusturmaya yeminli olan bu karakterler destansı savaşları karşımıza çıkaracak. Birbirinden kötü adamlara sahip olan oyunda, karakterlere özel görevler de sunuluyor.

Gotham Knights İndir

PlayStation 5, Xbox X ve S serisi ve Windows platformu için duyurulan Gotham Knights, tüm platformlar için 21 Ekim 2022'de lansmana çıkacak. Ön sipariş fiyat etiketi ile dudak uçuklatan aksiyon oyunu, içeriği ile oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor.