GPT-4'ün Gücü Bir Robota Hayat Verdi: Neler Yapabiliyor?

Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip, büyük bir dil modeli olan GPT-4'ü Alter3 isimli insansı robotla entegre ederek, robotun selfie çekme, gitar çalma ve patlamış mısır yeme taklidi yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirmesini sağladı.

Geleneksel kodlama yöntemlerinin aksine GPT-4, robotun doğal dil talimatlarından öğrenmesini sağlayarak robot kontrolünde bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.

Alter3, GPT-4 ile Bir Dizi Yeni Yeteneğe Kavuştu

İlk olarak 2016'da tanıtılan Alter3, insan kas-iskelet hareketini simüle eden 43 eksen tarafından kontrol edilen karmaşık üst vücut hareketi ve yüz ifadelerine sahip.

Araştırmacılar, zahmetli kodlama görevlerinin ortadan kaldırıldığını ve zaman içinde eylemleri iyileştirme yeteneğinin daha yumuşak ve daha doğru hareketlere yol açtığını vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca GPT-4'ün insan-robot iş birliğini yeniden tanımlayarak robotları daha akıllı ve uyarlanabilir hâle getirme potansiyelini belirtiyor.

Kamera donanımlı Alter3 insanları da "görebiliyor". Araştırmacılar Alter3'ün insan tepkilerini gözlemleyerek davranışlarını geliştirebildiğini keşfettiğinin altını çiziyor.

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