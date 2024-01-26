GPT-4 Güncellemesi Yayınlandı: Artık Daha Az Tembellik Yapacak!

OpenAI blog yazısında, güncelleme alan GPT-4 Turbo'nun "kod oluşturma gibi görevleri önceki önizleme modeline göre daha kapsamlı bir şekilde tamamladığını ve modelin bir görevi tamamlamadığı tembellik durumlarını azaltmayı amaçladığını" söyledi.

Fakat şirket GPT-4 güncellemesinde tam olarak neyi güncellediğini açıklamadı. Bazı ChatGPT kullanıcıları kısa süre önce sohbet robotunun verilen görevleri tamamlamayı sık sık reddettiğinden şikâyet etti ve GPT-4'ün güncellenmemesini suçlamıştı.

Ancak OpenAI'nin güncellemesi, daha yaygın olarak kullanılabilen GPT-4'ün Nisan 2023'e kadar olan bilgilerle eğitilmiş ve yalnızca önizlemede mevcut olan bir sürümü olan GPT-4 Turbo içindir. Eylül 2021'den önce mevcut olan verilerden öğrenilen GPT-4'ü kullananlar aynı tembellik sorunlarını yaşamaya devam edebilirler.

OpenAI, GPT-4’ün Önümüzdeki Ay Daha Fazla Güncelleme Alacağını Belirtti

OpenAI gönderide, API'si aracılığıyla GPT-4 kullananların yüzde 70'inden fazlasının, daha güncel bilgi tabanı nedeniyle GPT-4 Turbo'ya geçtiğini söyledi.

Şirket önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-4 Turbo'ya daha fazla güncelleme geleceğini ve bunların arasında GPT-4 Turbo'nun görüntülü olarak genel kullanıma sunulmasının da yer aldığını belirtti. Bu, kullanıcıların metinden görüntü oluşturma gibi daha fazla istemler yapmasına olanak tanıyacak.

OpenAI ayrıca “Embeddings” adı verilen daha küçük yapay zekâ modellerini de piyasaya sürdü. OpenAI, Embeddings'i “doğal dil veya kodlar gibi içerikteki kavramları temsil eden bir sayı dizisi” olarak tanımlıyor.

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