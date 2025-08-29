OpenAI'da Yeni Dönem: Konuşan Yapay Zekâ Duyuruldu

En popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI, "gpt-realtime" adlı yeni bir AI modelini duyurdu. Bu model, yapay zekâ destekli sesli etkileşimlerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor; zira müşteri hizmetlerinden sesli ajanlara kadar geniş bir ağda hizmet verecek.

OpenAI, gpt-realtime modelini bir süredir geliştiriyordu. Son entegrasyonlar, modelin olabilecek en düşük gecikme süresiyle çalışmasını sağladı. Kullanıcılar artık akıcı diyaloglar kuruyor ve karşıda gerçek bir insan varmış gibi hissediyor.

OpenAI gpt-realtime Tüm Özellikleri

Yeni model, verilen kullanıcı talimatlarını daha hassas bir şekilde işlemeyi başarıyor. OpenAI'ın gerçekleştirdiği dahili testlerdeki sonuçlar, modelin akıl yürütme performansının önceki sürümlere kıyasla oldukça yüksek bir konumda olduğunu ortaya koydu.

OpenAI, modelin diller arasında geçiş yapmasını tek bir cümleye kadar indirgedi. gpt-realtime, SIP entegrasyonuyla birlikte geliyor; böylece bünyesindeki sesli yapay zekâ ajanları doğrudan telefon ağlarına veya kurumsal sistemlere bağlanabiliyor.

Bu model daha çok geliştiriciler için biçilmiş kaftan. OpenAI'ın mektubunda geliştiriciler bu yeni API'yi denemeye davet edildi. Ancak bu modelin farklı fiyatlandırmaya sahip olacağı da belirtildi.

Realtime API Token Fiyatları

gpt-realtime, önceki sürüme göre yüzde 20 daha düşük maliyetli. OpenAI'ın fiyat politikasına göre 1 milyon ses giriş token'ı için 32 dolar, çıkış token'ı içinse 64 dolar fiyat belirlenmiş durumda.