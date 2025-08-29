Türkiye’den 29 Flört ve Sohbet Uygulamasına Erişim Engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yetişkinlere yönelik görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına erişim yasağı getirdi. 20 Ağustos 2025’te alınan karar doğrultusunda en az 29 platform Türkiye’de kullanılamaz hale geldi.

BTK'dan Flört Uygulamalarına Yönelik Erişim Engeli

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun BTK’nın aldığı erişim engeli kararları, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 20 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9242 sayılı kararı ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 sayılı kararıyla onaylandı.

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına Türkiye'de erişim engeli getirildi.



Erişim engeli getirilen bazı uygulamalar:



1.Mili

2.ChatU

3.Guitarly (Flirtify)

4.Flamy

5.Lips

6.CuteU

7.Hi

8.Bird

9. Tantan

10..Omega

11.Zunder

12.Chemistry

13.Paktor

14.Derya

Engellenen uygulamalar arasında Tango, Azar, LivU gibi popüler sohbet servisleri de bulunuyor. Toplamda 29’dan fazla görüntülü sohbet ve flört uygulaması bu kapsamda erişime kapatıldı. BTK’nın gerekçesi, söz konusu platformların yetişkinlere yönelik içerikleri ve kullanıcı güvenliğiyle ilgili endişeler olarak gösterildi.

Erişim engelleri yalnızca mobil uygulamaları değil, bu servislerin web üzerinden kullanılan sürümlerini de kapsıyor. Kullanıcılar karar sonrası uygulamalara Türkiye’den doğrudan erişim sağlayamıyor.