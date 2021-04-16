Çalışanlarına 70.000$ Ödeyen Dan Price'ın Şirketinin Geliri 3'e Katladı

Gravity Payments CEO'su Dan Price, 2015 yılında şirketindeki herkesin yılda en az 70.000$ maaş zammı alacağını ve yıllık maaşını 1 milyon dolardan 70 bin dolara indireceğini açıkladığında Fox News'ten kendisine yönelik birtakım olumsuz eleştiriler yapılmıştı.
Şirketin CEO'su hakkında eleştiride bulunan kişilerin çoğu, onun bu hamlesinin delice bir hamle olduğunu belirtirken bazıları da onu sosyalist ilan etti. İnsanların çoğu şirketin çalışanlarının refah düzeyinin oldukça uçuk bir seviyede olacağını söyledi.
Rush Limbaugh, bunun hiçbir zaman işe yaramayan, faydasız bir sosyalizm hareketi olduğunu ve şirketin bu hamlesinin sosyalizmin nasıl işe yaramadığını görmek için yapılan bir hamleden ibaret olduğunu umduğunu çünkü atılan bu adımın sonucunun başarısız olacağını ifade etti.
Şirketin en üst seviyedeki yöneticisi Dan Price'ın 2015 yılında ektiği tohumlar, kendisine ve şirkete yönelik yapılan eleştirilere verilebilecek en iyi yanıt oldu. Price'ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu tweette yer verdiği bilgiler, çalışanlara yapılan yatırımın şirketin büyümesine ne kadar çok fayda sağladığını gösterdi.
Dan Price, Eleştirilere Yıllar Sonra Cevap Verdi
Price, olaydan yaklaşık altı yıl sonra paylaştığı bir tweet zincirinde şirkete olan faydalarını şu şekilde ifade etti:
"6 yıl önce bugün şirketimin asgari ücretini 70 bin dolara çıkardım. Fox News bana çalışanları ekmek kuyruğuna girmek zorunda kalacak bir sosyalist dedi. O zamandan beri gelirimiz üç katına çıktı. Çalışanlarımızın satın aldığı ev sayısında on kat artış meydana geldi. Her zaman insana yatırım yapın."
"6 yıl önce minimum 70.000$ ücret vereceğimizi açıkladığımızdan beri gelirimiz üçe katlandı. Müşteri sayımız iki katına ulaştı. Ebeveynliğe adım atan personellerimizin sayısı 10 kat arttı. Çalışanlarımızın %70'i borcunu ödedi. Çalışanların satın aldığı evlerin oranında 10 katlık bir artış oldu."
"70 bin dolarlık ücret vermeye Seattle'da yaklaşık 130 çalışan ile başladık. O kadar iyi sonuç verdi ki refah düzeyinin daha düşük olduğu fakat insanların iyi bir maaşı hak ettiği Boise'de yeni bir ofis açtık. Şu anda yaklaşık 200 çalışanımız bulunuyor."
"Pandeminin başlangıcında bir gecede gelirimizin %55'ini kaybettik. Çalışanlarımız işten çıkarmaların önüne geçmek için ücret kesintilerinin yapılmasını kolaylaştıracak bir adım atıp gönüllü oldular. Fırtınayı atlattık, herkese ödemesini yaptık ve çalışanlarımızın maaşına şu an zam yapıyoruz."
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