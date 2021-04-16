Çalışanlarına 70.000$ Ödeyen Dan Price'ın Şirketinin Geliri 3'e Katladı

Gravity Payments CEO'su Dan Price, 2015 yılında şirketindeki herkesin yılda en az 70.000$ maaş zammı alacağını ve yıllık maaşını 1 milyon dolardan 70 bin dolara indireceğini açıkladığında Fox News'ten kendisine yönelik birtakım olumsuz eleştiriler yapılmıştı.

Şirketin CEO'su hakkında eleştiride bulunan kişilerin çoğu, onun bu hamlesinin delice bir hamle olduğunu belirtirken bazıları da onu sosyalist ilan etti. İnsanların çoğu şirketin çalışanlarının refah düzeyinin oldukça uçuk bir seviyede olacağını söyledi.

Rush Limbaugh, bunun hiçbir zaman işe yaramayan, faydasız bir sosyalizm hareketi olduğunu ve şirketin bu hamlesinin sosyalizmin nasıl işe yaramadığını görmek için yapılan bir hamleden ibaret olduğunu umduğunu çünkü atılan bu adımın sonucunun başarısız olacağını ifade etti.

Şirketin en üst seviyedeki yöneticisi Dan Price'ın 2015 yılında ektiği tohumlar, kendisine ve şirkete yönelik yapılan eleştirilere verilebilecek en iyi yanıt oldu. Price'ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu tweette yer verdiği bilgiler, çalışanlara yapılan yatırımın şirketin büyümesine ne kadar çok fayda sağladığını gösterdi.

Dan Price, Eleştirilere Yıllar Sonra Cevap Verdi

Price, olaydan yaklaşık altı yıl sonra paylaştığı bir tweet zincirinde şirkete olan faydalarını şu şekilde ifade etti: