Tim Cook, Apple'ı Bırakacak mı?

Tim Cook, Apple ile olan bağını koparacak mı? Geçtiğimiz günlerde bir söyleyişe katılan Cook'tan konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama geldi. Cook, yapmış olduğu açıklamaya göre belirli bir süre sonrasında Apple CEO'luğunu bırakabilir.

Tim Cook, Apple'dan 10 Yıl İçinde Ayrılabilir

Steve Jobs Ekim 2011'de vefat ettikten sonra Apple'ın sorumluluğunu şirketin CEO'su olarak üstlenen Cook, o zamandan beri teknoloji devine liderlik etmeye devam ediyor. Cook, şirketin sorumluluğunu üstlendiği ilk günden beri birçok büyük başarının altına imza attı fakat yakın bir zamanda kendisiyle yapılan bir söyleşide önümüzdeki on yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini dile getirdi.

Apple CEO'su kısa bir süre önce Kara Swisher'ın podcastine katıldı. Söyleşi sırasında Cook ve Swisher, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerine, Big Tech'in mevcut durumundan ötürü kendisine "Tim Apple" denmesine ve Epic Games davasına kadar çeşitli konuları tartışılar. Swisher, Cook'a ayrıca elektrikli otomobillerin ve Elon Musk'ın Tesla'sının geleceğine dair görüşlerinin ne olduğunu da sordu.

Swisher, söyleşinin sonlarına doğru Cook'un Apple'da 10 yıl daha çalışıp çalışmayacağını sorduğunda Cook'un cevabı olumsuz yönde bir cevap oldu. Cook, açıklamasında Apple'da 10 yıl daha görev yapıp yapmayacağından emin olmadığını söyledi. Şu an her şeyin yolunda gittiğini belirten Cook, şirketten ayrılma tarihinin şu an belli olmadığını ancak 10 yıl gibi bir sürenin oldukça uzun bir zaman dilimini kapsadığını ve şirkette muhtemelen 10 yıl gibi bir süre daha kalmayacağını söyledi.

Tim Cook Kimdir?

Tim Cook, Auburn Üniversitesinden 1982 yılında mezun oldu ve 12 yıl boyunca IBM'in bilgisayar bölümünde yer aldı. Cook, 1998'de Apple'ın bünyesine katılmadan önce Compaq'ta altı ay boyunca kurumsal materyallerden sorumlu müdür yardımcılığı yaptı.

Steve Jobs, Cook'u işe aldıktan sonra Apple'ın dünya genelindeki operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı oldu. Cook, Apple'ın bünyesine katıldığı ilk zamanlarda maliyet düşürmede ve kar arttırmada kullandığı yöntemlerle elde ettiği başarısı ile tanınan bir kişi haline gelmişti. Cook, Jobs'ın zamansız vefatından sonra Apple'ın CEO'su olarak şirketten sorumlu yeni kişi oldu.

Cook, Apple'ın sorumluluğunu üstlendiği süre zarfında birçok yenilikçi ürünün geliştirilmesini sağladı. Apple Watch ve AirPods gibi serisi gibi birkaç önemli ürün serisini tanıttı ve Apple da bu sırada trilyon dolarlık bir şirket haline geldi.