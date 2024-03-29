Elon Musk'ın Yapay Zeka Modelinde Yeni Gelişme: Grok-1.5 Sürümü Geliyor!

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi X.ai, en son üretken yapay zekâ modeli olan Grok'u yeni sürümle güncelleyerek Grok-1.5'a yükseltti.

X'in Grok sohbet botuna önümüzdeki günlerden itibaren güç vermeye başlayacak olan Grok-1.5, yayınlanan kıyaslama sonuçlarına ve teknik özelliklere bakılırsa selefi Grok-1'e göre çok daha büyük bir kapasiteye sahip.

Grok-1.5 Neler Yapabiliyor?

X.ai'ye göre Grok-1.5, özellikle kodlama ve matematikle ilgili sorgular söz konusu olduğunda "gelişmiş muhakemeden" yararlanıyor. Model, popüler bir matematik ölçütü olan MATH'de Grok-1'in puanını iki katından fazla artırmayı başardı ve programlama dili oluşturma ve problem çözme yeteneklerine ilişkin HumanEval testinde selefinden %10'un üzerinde daha yüksek puan aldı.

Elbette bu sonuçların gerçek kullanıma nasıl yansıyacağını tahmin etmek zor ancak X.ai blog yazısında "Grok-1.5 önemli ölçüde daha uzun belgelerden gelen bilgileri kullanabilir. Ayrıca model daha uzun ve daha karmaşık sorgularla başa çıkabilirken, bağlam penceresi genişledikçe talimatları takip etme özelliğini de koruyabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

X.ai'ın Grok modellerini diğer üretken yapay zekâ modellerinden ayıran şey, komplolar ve daha tartışmalı siyasi fikirler gibi genellikle diğer modellerde yasak olan konularla ilgili sorulara yanıt vermesinde yatıyor. Grok ayrıca Musk'ın tanımıyla "isyankâr bir çizgiye" sahip sorulara yanıt veriyor ve talep edilmesi hâlinde kaba bir dil de kullanabiliyor.

Grok-1.5 yakında "birkaç yeni özellik" ile birlikte X'teki erken test kullanıcılarına sunulacak.

Peki siz daha önce Grok yapay zekâ modelini kullandınız mı? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.