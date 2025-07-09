Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Grok'a Erişim Engeli mi Getirildi?

Grok'a erişim engeli mi getirildi? X'in sevilen yapay zekası Grok, ilginç bir skandalla gündemde. Bir süre önce Elon Musk ve XAI yönericilerinin verdiği talimatla yeni bir karaktere bürünen yapay zeka modeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok kişi ve kuruma küfürler etti. Bu gelişmenin ardından ise yetkililer Grok'a karşı harekete geçti.

Grok'a Erişim Engeli mi Getilrildi?

X'e entegre olarak çalışan Grok, son güncellemelerden sonra kullanıcılara verdiği yanıtlarla tepkilerin odağı haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tutun da sosyal medya fenomenlerne kadar birçok ünlü isim hakkında küfür ve argo içeren paylaşımlar yapan yapay zeka kullanıcıları çileden çıkardı.

Sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek uygulamaya erişim engeli getirilmesi çağrısında bulundu. İddialara göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Hatta Grok'a erişim engeli getirilmesi için BTK'ya yazı gönderildiği de iddialar arasında.

Yaşanan tepkiler sonrasında Elon Musk'ın X'i de boş durmadı. Grok hesabından yapılan açıklamada, "Uygunsuz içeriklerin farkındayız ve bunları kaldırmak için aktif şekilde çalışıyoruz. Nefret söylemini yasaklamaya yönelik adımlar attık" denildi. Ayrıca kullanıcıların doğrudan Grok'u etiketleyerek soru sorabilmesini sağlayan özellik de devre dışı bırakıldı.

Şu an için sadece görsel üretmek adına kullanılabilen Grok'a erişim engeli getirilmedi. Ancak küfür edilen kişiler ve olayın büyüklüğü düşünüldüğünde yapay zeka aracının kelle koltukta gezdiğini söylemek mümkün. Peki Grok neden kafayı yedi?

Gazeteci Çağla Üren'in konuyla ilgili paylaşımına göre bir süre önce Elon Musk ve XAI ekibi Grok'a "political incorrectness" olarak bilinen ve Türkçe'ye "politik yanlışçılık" olarak çevirebileceğimiz bir karaktere bürünmesi talimatı verildi. Böylelikle Grok gündem ve siyasi olaylarla ilgiil taraf tutuyor ve insanları çileden çıkaran açıklamalar yapıyor.

Kararın arkasındaki neden ise muhtemelen etkileşimi artırmak. İnsanlar Grok'un paylaşımlarıyla çileden çıkıyor, eğleniyor ya da sinirleniyor ve bu sayede siteye daha çok etkileşim sağlıyor. Ancak bu hamlenin ters teptiği ortada.