12 Yıl Önce Çıkan GTA 5 Durdurulamıyor! Satışları Dudak Uçuklatıyor

Satışa sunulduğu ilk gün 800 milyon dolar, ilk üç günde ise bir milyar dolar hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza atan GTA 5 uzun yıllar sonra bile Take-Two Interactive'e para kazandırmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni rapor, oyunun güncel satış miktarını gözler önüne serdi.

GTA 5'in Satış Miktarı Belli Oldu

Take-Two Interactive tarafından paylaşılan rapora göre Grand Theft Auto 5 bu zamana kadar toplamda 210 milyon adet satarak önemli bir başarının altına imza attı. Oyun 2024 yılının son üç ayında 5 milyon adet sattı.

GTA Online'a yeni içerikler gelmeye devam ediyor. 2024 yılının aralık ayında Agents of Sabotage güncellemesi gelmişti. Bu ve buna benzer içeriklerin, oyunun satışlarının artmaya devam etmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Popüler açık dünya oyununun çok oyunculu sürümü olan GTA Online, Take-Two'nun en büyük gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. 2018'de PlayStation 4 ve Xbox One, 2019'da ise PC'ye gelen Red Dead Redemption 2 ise toplamda 70 milyon adet sattı.

Rockstar North tarafından geliştirilen GTA 5 ilk olarak 2013 yılının eylül ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. 2014 yılının kasım ayında PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun 2015 yılının nisan ayında PC'ye geldi. Oyunun PlayStaiton 5 ve Xbox Series X/S sürümü ise 2022 yılının mart ayında piyasaya sürüldü.