GTA 5 ve RDR 2'nin Rekor Satışları Artmaya Devam Ediyor!

Rockstar Games'in son iki oyunu Grand Theft Auto (GTA) 5 ve Read Dead Redemption 2'nin başarısı geliştirici ve yayıncı Take-Two Interactive için devam ediyor.

Take-Two, Perşembe günü yaptığı 2024 yılı 3. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, GTA 5'in son çağrıya göre 5 milyon artışla 195 milyon kopya sattığını duyurdu.

Read Dead Redemption 2 ise şu anda 61 milyon adet satmış durumda. Read Dead serisinin tamamı toplamda 86 milyondan fazla sattı.

GTA 6 Tüm Zamanların En Büyük Lansmanı Olabilir

GTA 6'nın 2025'te piyasaya sürülmek üzere geliştirilmesiyle birlikte, şirket tüm zamanların en büyük video oyunu olması beklenen oyunun lansmanına odaklandı.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, insanların oyun için ne kadar heyecanlı olduğunu biliyor ve kazanç çağrısının Soru-Cevap bölümünde bunun serinin geneli üzerinde bir etkisi olduğunu hissettiğini söyledi.

Zelnick, "GTA 6 etrafındaki heyecanın tüm seride bir halo etkisi yarattığını düşünüyorum" derken özellikle yukarıda bahsedilen GTA 5 satışlarından ve GTA Online'ın şirket beklentilerinin üzerinde performans göstermesinden bahsetti.

GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin yüksek satış performansını sürdürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Rockstar Games'in popüler iki oyununu deneyimlediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.