GTA 5 ve RDR 2'nin Rekor Satışları Artmaya Devam Ediyor!
Grand Theft Auto 5 ve Read Dead Redemption 2'nin satış başarıları halen devam ediyor. GTA 6'nın duyurusuna rağmen başarılar devam ediyor. İşte detaylar!
Rockstar Games'in son iki oyunu Grand Theft Auto (GTA) 5 ve Read Dead Redemption 2'nin başarısı geliştirici ve yayıncı Take-Two Interactive için devam ediyor.
Take-Two, Perşembe günü yaptığı 2024 yılı 3. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, GTA 5'in son çağrıya göre 5 milyon artışla 195 milyon kopya sattığını duyurdu.
Read Dead Redemption 2 ise şu anda 61 milyon adet satmış durumda. Read Dead serisinin tamamı toplamda 86 milyondan fazla sattı.
GTA 6 Tüm Zamanların En Büyük Lansmanı Olabilir
GTA 6'nın 2025'te piyasaya sürülmek üzere geliştirilmesiyle birlikte, şirket tüm zamanların en büyük video oyunu olması beklenen oyunun lansmanına odaklandı.
Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, insanların oyun için ne kadar heyecanlı olduğunu biliyor ve kazanç çağrısının Soru-Cevap bölümünde bunun serinin geneli üzerinde bir etkisi olduğunu hissettiğini söyledi.
Zelnick, "GTA 6 etrafındaki heyecanın tüm seride bir halo etkisi yarattığını düşünüyorum" derken özellikle yukarıda bahsedilen GTA 5 satışlarından ve GTA Online'ın şirket beklentilerinin üzerinde performans göstermesinden bahsetti.
GTA 6’nın Yeni Fragmanına Dair Heyecanlandıran Ayrıntılar Sızdırıldı!
GTA 6, oyun dünyasının en çok beklediği oyunlardan birisi olabilir. Yapımcı Rockstar Games, oyunun duyuru fragmanı ile internet dünyasını alt üst etti.
GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin yüksek satış performansını sürdürmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Rockstar Games'in popüler iki oyununu deneyimlediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR