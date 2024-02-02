GTA 6’nın Yeni Fragmanına Dair Heyecanlandıran Ayrıntılar Sızdırıldı!

GTA 6, oyun dünyasının en çok beklediği oyunlardan birisi olabilir. Yapımcı Rockstar Games, oyunun duyuru fragmanı ile internet dünyasını alt üst etti. Durum böyle olunca tüm gözler yeni bir gelişme ve özellikle ikinci fragmanda.

GTA 6'nın 2. fragmanı internette en çok trend olan konulardan biri, çünkü hayranlar sürekli olarak ne zaman yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Rockstar Games henüz resmi olarak duyurmamış olsa da bazı bilgiler internete sızdırıldı.

GTA 6'nın İkinci Fragmanının Detayları Ortaya Çıktı

Our sources have some news #GTA6 pic.twitter.com/b4BogAwkO1 — GTA 6 Forum (@GTAVIbestleaks) January 30, 2024

X (eski adıyla Twitter) üzerinde @GTAVIbestleaks tarafından yayınlanan bir gönderiye göre, yayınlanmamış fragman tamamlanmış, cilalanmış ve bu yaz açıklanmaya hazır. Sızıntıda ayrıca, görüntülerin 5 Aralık 2023'te yayınlanan ilk fragmana kıyasla büyük bir grafiksel yükseltme sergileyeceği iddia edildi.

Paylaşımda GTA 6'nın 2. fragmanıyla ilgili bazı heyecan verici detaylar paylaşıldı. İşte Grand Theft Auto 6'nın bir sonraki fragmanının bildirilen yayınlanmamış görüntüleri hakkında ortaya çıkan her şey:

Grafiklerde dudak uçuklatan iyileştirme

Yeni konum

Söylentilere göre ikinci kahraman Jason hakkında daha fazla bilgi

Komik bir süpriz

Gönderi şunları ekledi: "Bu fragman sadece dudak uçuklatan görsellerle ilgili değil, aynı zamanda bazı öngörülemeyen sahneler ve sosyal medyaya daha derinlemesine odaklanmakla ilgili. Daha önce hiç olmadığı kadar sürükleyici bir yolculuğa hazır olun!"

Buna ek olarak ayrıca ikinci fragmanın yaz aylarında yayınlanmasının beklendiği iddia edildi. Sızıntıyı yapan kişi bilginin kaynağını açıklamamış olsa da raporunda bahsettiği birçok şey resmi Grand Theft Auto 6 fragman 1'in yayınlanmasından bu yana zaten bekleniyordu.

Son olarak ikinci fragmanın bu yıl içinde Grand Theft Auto 6'nın kesin çıkış tarihinin açıklanmasıyla birlikte yayınlanması bekleniyor.