GTA 5'in Yazarından Yepyeni Bir Açık Dünya Oyunu Geliyor!

GTA, RDR ve Max Payne gibi oldukça popüler oyunlara ev sahipliği yapan Rockstar Games, bu denli başarılı yapımlara imza atmasını bünyesindeki deneyimli ve yetenekli çalışanlarına borçlu. Bu çalışanlar arasından en çok ün kazanan kişi ise GTA 5'in yazarı ve şirketin ortak kurucu olarak ortaya çıkan Dan Houser olabilir. Zira popüler yazar, GTA serisinin bugünlere gelmesinde büyük bir pay sahibi.

Dan Houser ile ilgili gündeme gelen son haberler ise bir hayli ilginç. Ünlü yazar kısa bir süre önce Absurdaverse isimli yeni bir oyun geliştirdiğini resmen duyurdu. Ortaya çıkan ilk detaylar oyunun tema ve atmosfer açısından GTA'ya benzeyeceğini işaret ediyor.

Absurdaverse Evreni, Hem Komedi Hem de Aksiyon Unsurlarıyla GTA'ya Benzeyecek

Dan Houser'ın başarılı medya şirketi Absurd Ventures tarafından duyurulan yeni oyun, şirketin ismine oldukça benzer şekilde "Absurdaverse" olarak adlandıracak. Firmanın daha öncesinde detay vermeden duyurusunu yaptığı açık dünya ve hikaye temelli yeni yapım, tıpkı GTA gibi hem komedi hem de aksiyon unsurlarını beraber içerecek.

Geçtiğimiz saatkerde yapılan duyuruda daha çok oyunda yer alacak bazı karakterlerden bahsedildi. Bununla birlikte Absurdaverse'in ne kadar büyük bir dünyaya sahip olacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği gibi konular da herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şirket, ilerleyen günlerde oyunla ilgili daha çok detayın paylaşılacağını belirtti.

Absurd Ventures, Absurdaverse'in yanı sıra birçok yeni proje üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Şirket, bu yıl içerisinde Better Paradise ve American Caper ismini taşıyacak iki yeni hikaye oyununu daha duyurmayı planlıyor. Bu yapımlardan American Caper'ın suç temalı olacağı belirtilirken, Better Paradise ile bilinenler oldukça kısıtlı. Ana konumuz olan Absurdaverse ile ilgili ilerleyen günlerde daha çok bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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