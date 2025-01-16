GTA 6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı! Bu Fiyata Eskiden Telefon Alınıyordu

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın alışılmışın dışında bir fiyat ile satışa sunulacağı öne sürüldü.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yatırım analisti ve araştırmacı olan Matthew Ball, 219 sayfalık devasa bir rapor paylaştı. Ball, raporda Grand Theft Auto 6'nın fiyatına da değindi ve bunun video oyunu endüstrisi için bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

Matthew Ball, Take Two'nun GTA 6'yı 80 dolar veya 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunabileceğini iddia etti. Ball, bu hamlenin diğer geliştiricilerin de oyun fiyatlarını artırmasına olanak tanıyabileceğini de söyledi.

Take Two'nun 2020 yılında oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara çıkaran ilk şirketlerden biri olduğunu da belirtelim. Bu nedenle çok sayıda oyuncu doğal olarak Take-Two'nun GTA 6 için de standart fiyatlandırmayı artırıp artırmayacağını merak ediyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.

Günümüzde ayrıca oyunlardan daha fazla para kazanabilmek için pahalı özel sürümler, oyun içi eşyalar gibi yollara başvuruluyor. Örneğin Take-Two, 205 milyonu aşkın orijinal kopya satan GTA 5'in çevrim içi sürümü GTA Online'da mikro ödeme sisteminden çok ciddi para kazandı.

Financial Times’ın DFC Intelligence ile yaptığı analizlere göre GTA 6'nın piyasaya sürüldüğü ilk yıl içerisinde 3,2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Sizce GTA 6'nın fiyatı 80 dolar ile 100 dolar civarında olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.