GTA 6 Ertelendi mi? Resmi Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz yıl duyurulan GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu süreçte oyunla ilgili pek çok sızıntı ve rapor ortaya çıktı. En çok dikkat çeken ayrıntı ise oyunun ertelendiğine dair iddialar oldu. Hatta, geçen haftalarda güvenilir bir kaynak oyunun 2025 sonbaharından 2026'ya ertelendiğini öne sürdü.

Peki gerçekten son dönemin en çok beklenen oyunu GTA 6 ertelendi mi? Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla bu iddialara açıklık getirdi.

Take-Two Interactive, GTA 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Bir Açıklama Yaptı

Take-Two Interactive, 2024 yıllık raporunda ertelendiği söylenen GTA 6 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve Rockstar Games'in oyunu planlandığı gibi 2025 sonbaharında piyasaya süreceğini vurguladı. Bununla birlikte, yapımın çıkışıyla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen dönemlerde paylaşılacağını belirtti.

GTA 6'nın ilk fragmanı geçen yılın aralık ayında yayınlandı ve oyun dünyasında büyük ses getirdi. Hatta oyunun fragmanı 9 ayda 210 milyon görüntülenme aldı. Son olarak, eğer yapım gerçekten 2025'te çıkacaksa Rockstar Games'in çok yakında büyük ve kapsamlı bir pazarlama kampanyası başlatacağını söyleyebiliriz.